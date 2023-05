Moto G Stylus 5G 2023: ufficiale lo smartphone Motorola col pennino

Motorola, noto brand ora del gruppo Lenovo, ha annunciato uno dei pochi smartphone sul mercato, oltre ai Samsung Galaxy S Ultra (che hanno ereditato la cosa dall’estinzione della serie Note), ad avere il pennino: si tratta del Moto G Stylus 5G 2023.

Motorola Moto G Stylus 5G 2023 (162,8 x 73,8 x 9,2 mm, per 202 grammi) è previsto in due colorazioni tra cui scegliere, denominate Cosmic Black e Rose Champagne. Il frontale è forato e ospita una selfie camera da 16 megapixel (f/2.45), posizionata in alto al centro dello schermo, a sua volta formato da un pannello LCD LTPS da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), 120 Hz di refresh rate, e uno screen-to-body del 92,4%.

Ancora in ambito imaging, nella dual camera posteriore del Motorola Moto G Stylus 5G 2023 c’è un sensore principale da 50 megapixel (f/1.88) e uno secondario da 8 megapixel (f/2.2) che fa da ultra grandangolo e annovera le funzionalità di macro e cattura della profondità. Sempre in quota intrattenimento, troviamo due speaker stereo compatibili con le tracce in Dolby Atmos: nell’audio rientrano però anche due microfoni e il mini-jack da 3.5 mm.

Sul versante della protezione di file, app e accessi, lo scanner per le impronte digitali, che si occupa della sicurezza assieme alla scansione 2D del viso, è collocato di lato. Ai timoni di comando del Motorola Moto G Stylus 5G 2023 c’è il chipset octacore (2,2 GHz) a 4 nanometri Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, di fascia media e ancora poco diffuso. La memoria RAM, da 4 o 6 GB, coopera con 128 o 256 GB di storage, con l’archiviazione che può essere espansa di altri 2 TB via microSD: l’insieme è sufficiente a far girare Android 13 (+ 1 major update e 3 anni di security update) sotto l’interfaccia proprietaria, sobria, ma ben ottimizzata My UX che, offre, in favore del pennino, il riconoscimento della scrittura a mano nella matematica, dell’OCR, la funzione “Live Message e, rispetto al modello precedente, una minor latenza dell’input.

La batteria del Motorola Moto G Stylus 5G 2023 è da 5.000 mAh, con carica rapida a 20W. Tra le connettività, lo smartphone mette in conto la presenza di Wi-Fi ac/5, Bluetooth 5.1, GPS dual band (Galileo), 5G, modulo NFC, e micro USB Type-C. Distributivamente parlando, il prodotto sarà disponibile dal 2 Giugno, in Canada e Stati Uniti, al prezzo di 399,99 dollari (circa 373 euro).