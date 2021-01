Moto Edge S: ufficiale, con Snapdragon 870, 5G e tanta multimedialità

Noto sino a qualche ora fa col nome in codice di Nio, in predicato di arrivare in Occidente come Moto G100, è stato alfine presentato nella tarda serata cinese il nuovo, quasi top gamma in ragione del processore adottato, Motorola Edge S del gruppo hardware Lenovo.

Impermeabile agli schizzi d’acqua (IP52), il Motorola Edge S (163,38 x 73,97 x 9,69 mm, per 215 grammi, nelle nuance scintillanti argento Emerald Glazed Light e blu Xue Ji Chu Qing) diverge alquanto dagli altri Edge, con un frontale che presenta un doppio foro in alto a sinistra, e il retro che opta per un assetto squadrato al posto del precedente semaforo verticale, per la multicamera quasi a filo con la scocca. In ambito multimediale, si parte col display panoramico (21:9), un luminoso (560 nits) LCD IPS da 6.7 pollici, risoluto in FullHD+ (409 PPI), con il supporto all’HDR10, la gestione dello spazio colore DCI-P3, e l’ottimo valore di 90 Hz quanto a refresh rate: la dual camera anteriore, basata su un sensore principale da 16 megapixel (video sino a 1080p@30fps, stabilizzazione elettronica, intelligenza artificiale, face unlock, misurazione della frequenza cardiaca in 15 secondi), avalla i selfie panoramici attraverso il sensore grandangolare (100°) da 8 megapixel.

Posteriormente, un praticamente invisibile perimetro quadrato circoscrive, assieme al sensore ToF (per migliorare il senso della terza dimensione), una triplice fotocamera, da 64 (f/1.7, video sino al 6K@3fps e slow-mo da 720p@120fps), 16 (ultragrandangolo a 121°, modalità macro da 2.8 cm via zoom 5x, anello LED luminoso per evitare le ombre sugli ingrandimenti), 2 (profondità) megapixel, con un piccolo foro incaricato di captare al meglio la provenienza del suono, nell’ambito delle funzione audio zoom applicata alla registrazione dei video. Lo scanner per le impronte digitali, anziché esser nascosto nel logo alato sul retro in vetro, è posizionato di lato, sul frame in alluminio, nel tasto d’accensione.

Sorprende molto anche per originalità anche il set logico. Quest’ultimo pone sugli scudi il processore octacore (3.2 GHz) a 7 nanometri Snapdragon 870, sostanzialmente un 865+ overcloccato in favore di gamers e non solo, con un boost di 100 MHz sulla frequenza di clock di uno dei core e la GPU Adreno 650. Nel contribuire al caricamento rapido di app e file, ma anche per consentire una riduzione dei consumi, concorreranno le veloci memorie, con 6/8 GB di RAM redatti in LPDDR5 (con supporto alla memoria virtuale estesa), e 128/256 GB di storage (espandibile a 1 TB) in formato UFS 3.1 (con supporto alle tecnologie HPB e Turbo Write).

Abilitato a connettersi a internet mediante il Wi-Fi 6 (con smart antenna) ed il 5G (standalone e non), provvisto di dual GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), NFC e di un jack da 3.5 mm, il dual SIM Motorola Edge S mette a disposizione la porta microUSB Type-C per caricare rapidamente, a 20W, la batteria, da 5.000 mAh. Infine, il software: presidiato da Android 11, Moto Edge S beneficia dell’interfaccia MYUI con diverse gesture, lo schermo condiviso col PC e una modalità desktop “Ready For”. Quest’ultima permette, collegato il device a un display in Type-C, facendo ricorso a un combo tastiera + mouse connessi via Bluetooth 5.1 (LDAC, aptX/HD), di usare il device come fosse il cuore pulsante di un netbook. Anche sul versante audio le ottimizzazioni software la fanno da padrone, con la funzione Moto AI Nicam che, identificata la voce umana, riduce di 25 decibel i rumori di fondo.

Al momento, Moto Edge S, in vendita dal 3 Febbraio, è disponibile al pre-ordine in Cina, partendo da 1.999 yuan (254 euro) per la versione 6+128 GB, cui seguono i 2.399 yuan (305 euro) per il modello con 8+128 GB, ed i 2.799 yuan (356 euro) della variante 8+256 GB.