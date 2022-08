Ascolta questo articolo

Dopo l’ambizioso Moto S30 Pro degli scorsi giorni, Motorola è tornata occuparsi di smartphone di grande prospettiva, mettendo in campo, per ora nel mercato statunitense, il nuovo Moto Edge 2022 (prezzato a partire da 599.99 dollari scontati in promo lancio a 499.99), aggiornamento del modello uscito esattamente un anno fa, nell’Agosto del 2021.

Il Moto Edge 2022 ha una scocca in plastica (160.86 x 74.24 x 8.24 mm per 170 grammi) redatta nella sola colorazione Mineral Gray, impermeabile contro schizzi d’acqua e immune alla polvere secondo lo standard IP52, con bordi leggermente arrotondati per una buona calzata in mano, nonostante un grande display OLED da 6.6 pollici. Quest’ultimo. in formato a 20:9, arriva a 6.6” di diagonale, con una risoluzione FullHD+, risultando capace di supportare un refresh rate a 144 Hz, senza dimenticare l’attenzione alla resa dei colori (10-bit, color gamut DCI-P3). In più, il pannello cela il sottostante scanner d’impronte digitali.

Nel foro centrale alto alberga la selfiecamera da 32 megapixel (f/2.45): il retro verticalizza a sinistra un pillolotto bombato con Flash Dual LED e una tripla fotocamera: a comporre la stessa opera un sensore principale da 50 (f/1.8, stabilizzazione ottica, pixel binning “Ultra Pixel” 4-in-1, PDAF omnidirezionale, video 4K), seguito da un ultragrandangolo (120°) da 13 (f/2.2) con funzioni anche di macro e da un sensore da 2 megapixel per la profondità. La sezione audio comprende 3 microfoni con cancellazione del rumore, e due speaker stereo con Dolby Atmos.

Prodotto a 6 nanometri di litografia, il processore MediaTek Dimensity 1050 ufficializzato nel Maggio scorso mette a disposizione del Moto Edge 2022, animato da Android 12 sotto My UX, una clock frequency di 2.5 GHz massimi, negli allestimenti che prevedono 6 od 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage.

Sul piano dell’autonomia, quantificata in 2 giorni con una sola carica alla batteria da 5.000 mAh, il costruttore ha previsto la ricarica rapida cablata TurboPower da 30W, quella wireless Qi a 15W e quella inversa a 5W (che fa del telefono una sorta di powerbank). Ancora nel range hardware, il Moto Edge 2022 prevede il supporto all’eSIM, il 5G standalone e non (mmWave e sub-6GHz)), il GPS (A-GPS, Galileo, Glonass), l’NFC, il Wi–Fi 6E, il Bluetooth 5.2 e la microUSB 2.0 Type-C.