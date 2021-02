Moto E7 Power: ufficiale il nuovo battery phone low cost di Motorola (Lenovo)

Preceduto nei giorni scorsi da diverse certificazioni pre-lancio, ha ricevuto il battesimo dell’ufficialità, in India, il nuovo smartphone low cost di Lenovo, noto come Moto E7 Power, erede del modello E7 standard lanciato qualche mese fa, sul finire del 2020.

Moto E7 Power (165,06 x 75,86 x 9,20 mm, per 200 grammi) ha una scocca in plastica certificata come idrorepellente (IP52), disponibile nelle colorazioni Coral Red e Tahiti Blue: lungo il perimetro è presente il jack da 3.5 mm (con Radio FM) per le cuffie cablate, una porta microUSB Type-C, per la ricarica a 10W della batteria, da 5.000 mAh, e lo slot anche per la microSD, con cui espandere lo storage sino a 1 TB extra. Lo scanner per le impronte digitali è posto sulla back cover, al centro, nascosto sotto l’icona della M alata.

Frontalmente, è presente una selfiecamera da 5 megapixel (f/2.2) celata in un notch a goccia, capace di girare video a 1080p@30 fps: appena sotto si estende il display Maxvision LCD da 6.5 pollici, risoluto in HD+, con 60 Hz di refresh rate, redatto con un aspetto panoramico a 20:9 ideale per fruire i contenuti multimediali in orizzontale, e conservare una buona impugnabilità, certificato Widevine L1 per godere dei contenuti HD su diverse importanti piattaforme di streaming. Dietro, un pillolotto verticale a sinistra ospita sia il Flash LED che due sensori fotografici, tra cui il principale da 13 (f/2.0, video 1080p@30 fps) ed il secondario da 2 megapixel (f/2.4) per la profondità.

Gli otto core (2.0 GHz) del processore Mediatek Helio G25 e la GPU IMG PowerVR GE8320 muovono il Moto E7 Power, allestito in due differenti configurazioni di RAM (LPDDR4X) e storage (eMCP), rispettivamente sostanziate da 2+32 e 4+64 GB. Il segmento delle connettività, inclusivo del GPS (Glonass), appare essere molto basico, con il Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi n monobanda (migliorato dal ricorso a un sistema di antenne 2×2 MIMO), ed il Bluetooth 5.0.

Animato da Android 10 sotto l’interfaccia proprietaria My UX, il Moto E7 Power può essere comprato a 7.499 rupie (circa 85 euro) per il modello da 2+32 GB, ed a 8.299 rupie (poco meno di 95 euro) per quello col doppio di memorie, da 4+64 GB.