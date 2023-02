Moto Defy 2: ufficiale il rugged phone di Motorola con connessione satellitare

Ascolta questo articolo

Non siamo ancora arrivati al MWC 2023, neanche ai suoi giorni d’anteprime, che già sono iniziati gli annunci in ambito mobile. Dopo Bullit, che ha annunciato il Cat S75 e il Motorola Defy Satellite Link, ambedue con connessione satellitare bidirezionale, la stessa tecnologia, a base MediaTek, annunciata da poche ore e in esibizione proprio a Barcellona, è stata profusa da Motorola (Motorola (che, negli anni ’90, “inventò” il sistema satellitare Iridium) anche nel rugged phone Moto Defy 2, di cui si parlava già da qualche mese.

Praticamente uguale al CAT S75, il Moto Defy 2 combina un design resistente con connettività a tutto tondo, tra 5G e satellitare. Ha la certificazione di resistenza militare Mil-Spec 810H, il che vuol dire che regge a temperature alte e basse, a sbalzi termici, ambienti acidi o umidi e anche alla nebbia salina, oltre che a urti, vibrazioni e cadute da 1.8 metri. Ha un trattamento anti-batterico agli ioni di argento ma, arrivati a casa, essendo impermeabile IP68 e IP69K, lo si può lavare pure con sapone e asciugare con una salvietta imbevuta d’alcol.

Lo schermo, un LCD IPS da 6,6 pollici in FullHD+ secondo un aspect ratio a 20:9, è fluido con 120 Hz di refresh rate, ma anche protetto da graffi e urti essendo tutelato da un vetro Corning Gorilla Glass Victus. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel mentre dietro vi sono diversi elementi: il cerchietto è uno scanner per le impronte digitali mentre il rettangolo arrotondato posto sopra il Flash LED comprende tre sensori fotografici secondo lo scherma principale, grandangolare e macro, con risoluzioni rispettivamente da 50, 8 e 2 megapixel e aperture focali da f/1.8, f/2.2 e f/2.4.

Vista la parentela tecnica, anche qui troviamo il SoC Dimensity 930 realizzato da MediaTek con uno schema a 8 core che supporta un clock di frequenza massima a 2.2 GHz: la RAM è da 6 GB mentre lo storage è da 128 GB. Come menzionato in precedenza è possibile guadagnare altro spazio d’archiviazione via microSD.

Provvisto di una batteria da 5.000 mAh rabboccabile via Type-C a 15W o in wireless Qi, il Moto Defy 2 ha Android 12 ma arriverà anche al 14 e intanto promette 5 anni di security update: c’è l’app di messaggistica satellitare di Bullit, che permette anche di allegare la propria posizione. Il device arriverà in Nord America, America Latina e Canada dal secondo trimestre del 2023 per 599 dollari. C’è assistenza SOS gratuita per un anno. Per 5 dollari o euro al mese si ottengono 30 messaggi al mese, che diventano 400 pagando 40 dollari o euro al mese.