CAT S75: ufficiale il rudded phone con comunicazioni satellitari bidirezionali

Ascolta questo articolo

Bulllit Group, nota azienda britannica che produce gli smartphone Caterpillar, ha annunciato il nuovo rugged phone CAT S75 con avanzate funzioni di comunicazione satellitare.

Il nuovo CAT S75 (171 x 80 x 11,9 mm per 268 grammi) ha superato per prove di resistenza militare, tra cui l’operatività garantita da -30° a 75° Celsius e la resistenza a cadute da 1,8 metri, che le hanno valso la certificazione MIL-SPEC-810H. Il device è anche impermeabile IP68 per 35 minuti a 5 metri di profondità in acqua e resiste a spruzzi ad alta pressione e temperatura come da certificazione IP69K. Visti i tempi, è presente pure la tecnologia antibatterica Hygeine+.

Sotto il vetro Gorilla Glass Victus cela un display panoramico (in 20:9 come rapporto d’aspetto) LCD IPS FullHD+ da 6,6 pollici molto fluido, con 120 Hz di refresh rate, sormontato in un notch a goccia (a V), da una selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0).

Il retro del CAT S75 ha il piccolo oblò al centro per lo scanner delle impronte digitali, come nei Motorola. Il riferimento non è casuale il nuovo rugged phone Motorola Defy 2 ne condivide specifiche e design. Il semaforo a sinistra allinea in verticale i sensori della triplice fotocamera, con funzionamento subacqueo, formata da un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8), da uno ultragrandangolare da 8 megapixel (f/2.2) e da uno per le macro da 2 megapixel (f/2.4). Non c’è il jack audio, ma sono presenti un tasto programmabile e uno SOS.

Il chipset MediaTek Dimensity 930 porta in dote la connettività mobile 5G e coopera con 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile via microSD. La batteria del CAT S75 ammonta a 5.000 mAh e trae la carica veloce a 15W via Type-C: volendo, è possibile ricorrere alla ricarica wireless secondo lo standard Qi. Le connettività restanti prevedono l’NFC, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.1, il GPS (A-GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, Beidou) a doppia frequenza, e appunto il 5G su Dual SIM.

C’è la connettività satellitare bidirezionale che, rispetto ad Apple, basata sulla recente tecnologia Mediatek NTN (Non Terrestrial Networks) torna utile per inviare e ricevere messaggi anche al di fuori del contesto di emergenza, magari quando semplicemente non c ‘è campo. A tal proposito l’utente che paga il prodotto 649,90 euro (in Italia) ha diritto a 3 mesi di abbonamento satellitare Essential (30 messaggi al mese) scaduto il quale si procede secondo un preciso tariffario. Vi è anche compreso un anno di servizio SOS curato da FocusPoint. Il sistema operativo del CAT S75 infine è Android 12, che sarà aggiornato anche ad Android 13 e 14: gli anni di security update, invece, sono ben 5.