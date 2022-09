MatePad T8 2022: ufficiale il nuovo tablet entry level di Huawei

Ascolta questo articolo

Huawei, attesa ad affrontare tempi duri per il proprio futuro, almeno in Asia sembra puntare ancora forte sul segmento mobile, come dimostrato dal lancio del tablet MatePad T8 in versione rivisitata, rispetto al modello originario, per il mercato giapponese.

Il rivisto MatePad T8 ha un telaio (199,7 × A121,2 × P8,55 mm per 310 grammi) in metallo nella colorazione blu mare profondo: lungo lo chassis è possibile notare, in basso, quella che purtroppo è solo una normale microUSB 2.0 (OTG). Dal punto di vista visivo, frontalmente schiera un display LCD IPS da 8 pollici, risoluto a 1.280 x 800 pixel, esteso sull’80% di screen-to-body, con 189 PPI come densità di pixel per pollice. Scorrendo verso il basso, è possibile passare intuitivamente a una modalità ebook che, auto-settando scala di grigi e luminosità, affatica di meno gli occhi.

Le fotocamere sono due: quella davanti è da 2 megapixel (f/2.4) con fuoco fisso mentre, dietro, un monocolo privo di Flash in alto a sinistra (in verticale) propone un sensore da 5 megapixel (f/2.2) per i soggetti terzi e i documenti.

Per il processore, il rivisto tablet MatePad T8 propone l’octacore fatto in casa, di livello entry level, Kirin 710A, coadiuvato da 2 GB di RAM mentre lo storage, espandibile via microSD di 512 GB, può essere da 16 o 32 GB: nello specifico, la versione solo Wi-Fi (15 Settembre) sarà possibile con 16 (stimata in 19.800 yen) o 32 GB (stimata in 22.800 yen), mentre quella con anche l’LTE (22 Settembre) solo con 32 GB (stimata in 24.800 yen).

Provvisto di una batteria da 5.100 mAh bastevole per 12 ore di navigazione web o di riproduzione video locali a 1080p, il MatePad T8 2022 annovera il GPS, lo slot per la nanoSIM nel modello 4G, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.1 e il mini-jack da 3.5 mm: per il software, Android 10 è rivestito dall’interfaccia EMUI 10.1 con una modalità bambini comprensiva di 4 app preinstallate (fotocamera, registratore, disegno, multimedia) e di strumenti di controllo genitoriale per stabilire il tempo di uso del tablet, e la selezione di app e siti utilizzabili dai pargoli.