MateBook E Go 2023: ufficiale il rinnovato tablet 2-in-1 di Huawei

Quello dei tablet è uno dei settori in cui Huawei continua a credere molto, come dimostrato dal recente varo, in Cina, del tablet 2-in-1 MateBook E Go 2023, con un importante aggiornamento lato prestazioni rispetto al modello del Settembre 2022.

MateBook E Go 2023 è spesso 7,68 mm e ha un peso di 710 grammi. Il dispositivo è previsto in quattro colorazioni, tra cui Domain White, grigio nebulosa, Interstellar Blue, e polvere di ciliegia. In termini di specifiche hardware, è presente, con un rapporto schermo-corpo dell’88%, un display touch (10 tocchi simultanei) LCD da 12,35 pollici, risoluto in 2.5K (2560×1600 pixel), con 120 Hz di refresh rate, supporto allo spazio colore DCI-P3, 16,7 milioni di colori, colori precisi e naturali (DeltaE <1) e bassa emissione di luce blu (come da certificazione TÜV Rheinland).

L’interazione con il display può avvenire con due accessori acquistabili a parte, per 368 yuan o 50 euro, rappresentati dalla cover con tastiera (tasti da 1.3 mm di corsa e pulsante di accensione che fa anche da scanner per le impronte digitali) e dalla stilo M-Pencil 2. Le fotocamere sono due. Quella anteriore arriva a 8, mentre quella posteriore si spinge a 13 megapixel. Per il resto della sezione multimediale, vi sono quattro microfoni e due altoparlanti.

La sezione elaborativa dello Huawei MateBook E Go 2023 prevede ora il chipset Snapdragon 8cx Gen 3 la cui frequenza di clock, pari a 2,69 GHz, è inferiore a quella, da 3,0 GHz, del precedente Snapdragon 8cx Gen 2. Gli assetti di RAM LPDDR4X e storage SSD PCIe permettono due combinazioni, da 16+256 GB, venduta a 4.299 yuan (589 euro), scontati inizialmente a 3.999 yuan (548 euro), e da 16+512 GB, venduta a 4.999 yuan (685 euro), scontati inizialmente a 4.699 yuan (644 euro). La dissipazione del calore prevede una VC e del grafene ultrasottile raffreddato a liquido.

La batteria dello Huawei MateBook E Go 2023 ammonta a 45,8 Wh e può caricarsi del tutto in 100 minuti mediante la carica rapida da 65 W. Le porte prevedono due USB Type-C simmetriche, il jack da 3.5 mm, mentre le connettività si sostanziano nel Wi-Fi 6 e nel Bluetooth 5.1. Per il sistema operativo la scelta è ricaduta su Windows 11.