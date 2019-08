LG X2 2019: ufficiale il nuovo entry level previsto in Occidente come LG K30 2019

LG, fortemente delusa dal top gamma LG V50 ThinQ che, a fronte di un’ottima scheda tecnica, non ha sprintato le vendite come ci si attendeva, torna a puntare sulla fascia bassa per macinare utili, presentando il nuovo LG X2 del 2019, destinato ad essere venduto in Occidente in un secondo momento, col nome di LG K30 2019 (quale aggiornamento del modello del Maggio 2018).

L’edizione 2019 dell’entry level LG X2 si avvale di una scocca impegnativa per dimensioni (147 x 71.5 x 8.2 mm) e peso (147 grammi), vista l’intenzione di includervi una batteria da 3.000 mAh, caricabile via microUSB 2.0 non Type-C, e l’implementazione di accorgimenti volti ad assicurarle il superamento dei test militari MIL-STD 810G. Lateralmente, è presente un tasto per attivare Google Assistant (garantito, sotto l’interfaccia proprietaria, dalla presenza di Android Pie 9.0).

Frontalmente, l’LG X2 2019 è dominato da un display LCD modello FullVision, quindi entro scarse cornici laterali, da 5.45 pollici, con risoluzione HD+, e buona densità d’immagine (295 PPI), sostenuta da una GPU Adreno 308: dietro, il processore è un quadcore (1.4 GHz) Snapdragon 425 a 28 nanometri, capace di supportare (via modem X6) la connettività 4G/LTE cat. 4 (150/75 Mbps). La RAM arriva a 2 GB, mentre lo storage, espandibile via microSD di 2 TB, è attestato sui 32 GB.

La selfiecamera, situata nella lunetta alta, arriva a 5 megapixel mentre, sul retro, è presente un modulo da 13 megapixel: il sensore biometrico tradizionale non risulta presente e, quindi, è lecito ipotizzare una qualche forma di Face Unlock 2D come sistema di autenticazione aggiuntivo rispetto a password, pattern, e PIN.

Non male le connettività di bordo, con il Dual SIM, il Wi-Fi n, il Bluetooth 5.0, l’NFC per i pagamenti contactless, ed il GPS (con A-GPS) per la geolocalizzazione nelle app. Concepito nelle due colorazioni Aurora Black e Moroccan Blue (disponibile in seguito), l’LG X2 2019 (alias K30 2019) esordirà in commercio a partire dal mercato sudcoreano a 198.000 won coreani (pari a circa 146/150 euro).