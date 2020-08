LG Q92: ufficiale il cameraphone medio-gamma accessibile con 5G

Interessata a proporre sul mercato una versione economica del Velvet, la sudcoreana LG ha presentato, per ora in patria, l’interessante smartphone di fascia media LG Q92, con Android 10 sotto interfaccia proprietaria e supporto alle reti mobili ultraveloci di ultima generazione.

LG Q92 ha una scocca (166.5 × 77.3 × 8.5 mm, per 193 grammo) ultra-resistente (MIL-STD 810G) colorata nelle nuance alternative blu, bianca, o rossa, che punta a garantire 6.67 pollici di diagonale al display, un pannello FullHD+ secondo l’aspetto panoramico a 20:9, attraverso l’escamotage del foro centrale, scelto quale sede per la selficamera, da 32 megapixel, e in virtù delle cornici simmetricamente contenute su tutti e 4 i lati.

Voltato, l’LG propone i sensori fotografici, ben 4, a isola, ovvero privi di un qualsivoglia bumper di contenimento: nello specifico, assieme al Flash LED, risultano implementati un sensore da 48 (principale), uno da 8 (ultragrandangolo), uno da 2 (macro), e uno da 5 (profondità). Sul piano sonoro, risultano adottati due speaker stereo, ma non manca il canonico jack da 3.5 mm per l’ascolto in cuffia cablata.

Con la sicurezza affidata ad uno scanner laterale per le impronte digitali, l’LG Q92 mette in campo il processore octacore (2.2 GHz) Qualcomm Snapdragon 765G e la GPU Adreno 620: la RAM è prevista nel taglio da 6 GB, mentre lo storage, già da 128 GB, via microSD, può arrivare a guadagnare ulteriori 2 TB.

Corredato di 4 e 5G (standalone e non), Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, Dual SIM, GPS, NFC (per i pagamenti contactless), il nuovo LG Q92 arriva in commercio con una microUSB Type-C per caricare rapidamente la batteria, da 4.000 mAh. Dal lato software, già detto di Android 10, la personalizzazione di LG porta in dote il kit LG Creator a beneficio dei video creators, che permette di registrare i sussurri (ASMR), di disporre dei controlli sul Time Lapse, di mettere in azione la funzione “Cartoon & Sketch camera”, e di avvalersi del focus sulla voce.

Secondo il comunicato del manufacturer, per accaparrarsi il nuovo device occorrerà far affidamento ai 3 maggiori provider locali, che venderanno l’LG Q92 in Corea del Sud dal 26 Agosto, al prezzo consigliato di 499 mila won, pari a circa 355 euro.