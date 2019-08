LG Q70: medio-gamma super resistente con selfiecamera in foro e multimedialità d’incanto

In attesa di ricevere, quasi sicuramente in occasione di IFA 2019, maggiori delucidazioni sulla sua distribuzione in Europa, il nuovo smartphone di fascia media LG Q70, con netta vocazione al multimedia, ma anche all’uso in ogni condizione possibile, è stato appena presentato in Corea del Sud dall’omonimo produttore locale.

Erede del Q60 palesato alla scorsa edizione del MWC 2019 di Barcellona, LG Q70 (162.1 × 76.8 × 8.3 mm, per 198 grammi) ha una scocca sia impermeabile (IP68) che capace di resistere a ogni urto possibile, come certificato dal superamento dei test militari MIL-STD-810G: ciò consentirà di non dover mai rinunciare ai propri contenuti audio-video preferiti, certo esaltati dalla dotazione del presente device.

Quest’ultimo, infatti, pur entro cornici orizzontali visibili, è riuscito a montare un display FullView da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ (398 PPI distribuiti lungo un aspetto panoramico da 18.5:9) grazie al relegamento della selfiecamera, da 16 megapixel, in un foro a schermo, posto nell’angolo alto di sinistra, facile a mimetizzarsi a suon di sfondi, come dimostrato anche nell’esperienza Samsung.

Sul retro, la fotocamera è triplice, con un modulo principale da 32 (f/1.8), seguito da uno ultragrandangolare (120°) da 13 e da uno per la profondità, da 5 megapixel: grazie all’allestimento del terzetto in questione in un carosello orizzontale, terminante col relativo Flash LED, è stato possibile posizionare un tradizionale scanner biometrico digitale un po’ più in alto che nei rivali, in una posizione che ben si adatta ad un facile raggiungimento delle dita. Lato audio, attestato il jackino da 3.5 mm per le cuffie, su queste ultime il DAC audio Hi-Fi è in grado d’assicurare una sonorità surround a 7.1 canali per fonti sonore ben distribuite nello spazio (DTS:X 3D), con qualsivoglia paio d’auricolari si indossi.

A menar le danze elaborative, nell’LG Q70, provvisto anche di ricorso ad Assistant previa pressione di un pulsante dedicato, interviene il processore octacore Snapdragon 675 abbinato alla GPU Adreno 612: la RAM arriva a 4 GB, mentre non oltre i 64 GB si spinge lo storage, comunque espandibile via microSD di ulteriori 2 TB massimi.

Capitolo connettività ed autonomia, da non sottovalutare, anche nel presente LG Q70, che adotta standard recenti tanto per il Wi-Fi dual band (ac) quanto per il Bluetooth (5.0 a risparmio energetico), settando il 4G con chiamate VoLTE su ambedue le SIM, senza dimenticare – però – un buon localizzatore GPS e, soprattutto, un modulo NFC per i pagamenti contactless. La batteria, da 4.000 mAh, beneficia della ricarica rapida Quick Charge 3.0 di Qualcomm, attraverso la porta microUSB Type-C inferiore, mentre il sistema operativo offre il suo apporto a un long run operativo mediante Android Pie 9.0.

L’esordio ufficiale dell’LG Q70, in silhouette solo Mirror Black, avverrà nel mercato sudcoreano dal 6 Settembre prossimo, al prezzo di 548.900 locali, convertibili in pressappoco 410 dei nostri euro.