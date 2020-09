LG K62 e K52: nuovi medio-gamma, con quadcamera e audio surround

A poche ore dall’annuncio del modello K42, LG ufficializza (con disponibilità da metà Ottobre) i relativi sodali di fascia medio-bassa, in veste di LG K62 ed LG K52 , praticamente gemelli a parte qualche differenza a livello di memoria per l’archiviazione, e di selfiecamera, con le specifiche in questione a tutto vantaggio del primo modello, (come il secondo) implementato da Android 10 sotto l’interfaccia proprietaria LG UX.

LG K62 condivide col K42 l’impostazione del frontale col display FullVision Eye, da 6.6 pollici, risoluto in HD+ secondo un aspetto panoramico a 20: 9, che appare forato al centro in alto. Qui va a collocarsi la selfiecamera: quest’ultima è da 28 megapixel ma, nel modello K52, cala vertiginosamente a “soli” 13 megapixel. Sempre presenti sui lati il pulsante per richiamare Assistant, come pure lo scanner per impronte digitali, è sul retro che emergono le maggiori differenze: il K42 infatti aveva una texture ondeggiante che ne consentiva il cambio di colore, quasi alla maniera dei gradienti mentre, sul K62 (e sul K52), si opta per una finitura opaca che garantisce un effetto seta, comodo al tatto ed ant’impronta.

La back cover, nelle colorazioni azzurro e bianco per il K62, e bianco, rosso e blu per il K52, allinea a sinistra, in un bumper rettangolare, una quadcamera, da 48 (principale, pixel binning, supporto dell’intelligenza artificiale, Google Lens, sticker in realtà aumentata, Live streaming diretto su YouTube), 5 (ultragrandangolo a 115 °), 2 (macro), 2 (profondità) megapixel. Sul versante audio interviene ancora una volta l’intelligenza artificiale che, nel segmento specifico, si perita di garantire un effetto simil immersivo, all’interno della tecnologia LG 3D Sound Engine.

Nell’LG K62, e nel K52, le connettività appaiono tutto sommato convincenti posto che, dopo il Dual SIM, lo chassis iper resistente (MIL-STD 810G) ospita il Dual SIM, il 4G VoLTE, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS (Glonass), l’NFC per i pagamenti contactless, ed una microUSB Type-C 3.1 per la ricarica della batteria, da 4.000 mAh.

A coronamento della propria scheda tecnica, gli LG K62 e K52 pongono le capacità dell’octacore (2.3 GHz) MediaTek Helio P35 MT6765, posto in coppia con la scheda grafica IMG PowerVR GE8320, col supporto mnemonico di 4 GB di RAM e, quanto a storage espandibile (+ 2 TB via microSD), di 128 GB nel primo caso, e di 64 GB nel secondo dispositivo.