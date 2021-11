Lenovo Tianjiao Tablet: ufficiale il tablet educativo ideale per le videolezioni

In occasione del lancio della piattaforma didattica Tianjiao Intelligent Learning, il brand cinese Lenovo ha presentato il Lenovo Tianjiao Tablet, facendo tesoro delle specifiche già fatte apprezzare col modello “global” Tab P11 Plus.

Il Lenovo Tianjiao Tablet ha uno chassis in metallo e plastica, impermeabile secondo il grado IP52, nella colorazione Silver White che, sul retro, acquista una finitura bicolore: le dimensioni, pari a 258.4 x 163 x 7.5 mm per 480 grammi, lo rendono comunque facile da maneggiare e trasportare anche se la presenza dei pogo pin magnetici sul lato lungo basso ne tradiscono la vocazione da scrivania, con una cover munita di tastiera.

A livello visivo, il Lenovo Tianjiao Tablet si fregia di un display LCD da 11 pollici, risoluto a 2000 x 1200 pixel, con supporto a 10 tocchi e all’uso di un pennino capacitivo, luminosità da 400 nits massimi e certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu. La cornice alta lunga implementa sia una selfiecamera da 8 megapixel che un sensore ToF (time of fly, per la profondità) che può essere impiegato per il riconoscimento del volto e per quello delle gesture. Sul retro, lo spallino di sinistra, se posto in verticale, propone una fotocamera mono, da 13 megapixel.

Dal punto di vista audio, il costruttore ha equipaggiato il Tianjiao Tablet di quattro speaker simmetrici da 4 watt, con predisposizione alle tracce Dolby Atmos: completa la dotazione di supporto alle videochiamate, magari per la DAD o il lavoro a distanza, anche una coppia di microfoni.

Lo sprint computazione viene offerto al Tianjiao Tablet di Lenovo dal processore octacore (2.05 GHz) a 12 nanometri MediaTek Helio G90T che, abbinato a una GPU ARM Mali-G76 3EEMC4, sfrutta una RAM di tipo LPDDR4X e uno storage di tipo UFS 2.1 nella combinazione da 6+128 GB, venduta (dal 10 Novembre, dopo i pre-ordini appena partiti) alla cifra di 1.299 yuan (circa 175 euro).

Le connettività del Lenovo Tianjiao Tablet sono classiche, e prevedono il WiFi dual-band, il GPS, ed il Bluetooth 5.1: la porticina microUSB Type-C procede sia al trasferimento dati che alla ricarica veloce, a 20W, della corposa batteria da 7.7.00 mAh. Per il software, infine, la scelta è ricaduta su Android 11 sotto l’interfaccia ZUI 13, con la suite educativa “Tianjiao” School” che porta in dote “23771 contenuti video in classe sincronizzati” afferenti a varie discipline (es. matematica, biologia, geografia, inglese, politica, scienza, fisica, storia, etc) oltre a un sistema di parental control che permetta ai genitori di seguire i progressi dei ragazzi nell’apprendimento.