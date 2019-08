Lava Z93: ecco il gaming phone low costo ottimizzato per i videogame Gameloft

Facendo seguito al lancio dello Z62, appena due settimane fa, l’indiana Lava International ha ufficializzato anche un gaming phone economico, il Lava Z93, con un’inedita modalità da gioco in grado di supportare persino i videogame di Gameloft.

Di dimensioni standard (156.6 x 75.2 x 8.4 mm, per 159.2 grammi), il Lava Z93 adotta una scocca in plastica colorata (Royal Blue o Charcoal Blue) dalla finitura lucida, elegante, ma suscettibile d’attirare impronte e graffi sulla coverback, per altro equipaggiata con un sensibile e veloce scanner biometrico digitale: per fortuna, è possibile ovviare all’inconveniente con la cover siliconica inclusa in confezione. Il frontale, invece, si presenta con un notch a goccia che può essere occultato lato software nell’interfaccia generale, ma non nelle singole app, disponibili grazie ad Android Pie 9.0, o precaricate (niente esperienza stock, stante l’interfaccia Star OS 5.1).

La visualizzazione dei contenuti multimediali viene affidata, in termini di superficie, al display LCD da 6.22 pollici con risoluzione HD+ e buona densità d’immagine (non zoomando troppo) pari a 295 PPI: un ulteriore benefico alla riproduzione dei giochi viene ottenuto non solo dall’oblungo aspect ratio del monitor, pari a 19:9, frutto della buona ottimizzazione delle cornici su 3 dei 4 lati del perimetro (meno sul mento, quindi), ma anche ricorrendo alla modalità AI gaming che, ravvisando le dovute necessità in vista di giochi pesanti, ottimizza a dovere l’hardware, come appurato nei giochi Gameloft (gran parte dei quali, come Modern Combat e Asphalt, debitamente supportati, senza lag o cali di dettagli grafici).

La generazione dei contenuti multimediali, invece, spetta ad una selfiecamera da 8 megapixel, supportato nelle ore serali o con poca luce dal soft flash dello schermo, mentre, sul retro, si fa ricorso a una doppia fotocamera, da 13 (f/1.8) + 2 (per la profondità, nella feature AI Photo Studio) megapixel, attrezzata con una modalità manuale/professionale, per i panorami, con gli stickers AR, e per gli scatti in HDR.

Centro nevralgico del Lava Z93, prezzato a 100 euro scarsi (7.999 rupie), è il processore octacore Helio P22 di MediaTek, supportato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage (espandile via microSD di altri 256 GB), con l’energia messa a disposizione, per 1.207 ore di stand-by o 51 ore di chiamate in 4G, dalla batteria, pari a 3.500 mAh, con carica rapida a 10W via microUSB 2.0 (con OTG). Chiude il novero delle specifiche, il roster delle connettività, col dual nanoSIM, il 4G con VoLTE, il Wi-Fi n, il Bluetooth 4.1, il GPS, ed un jack da 3.5 mm.