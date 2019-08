Lava Z62, smartphone low cost con ampia batteria e Stage AI

Tra i brand asiatici maggiormente apprezzati e in ascesa figura Lava, un produttore indiano di tecnologia mobile che, di recente, ha aggiornato il suo listino proponendo uno smartphone, di fascia bassa ancorché molto curato a livello di funzionalità ed autonomia, rappresentato dal Lava Z62.

Lava Z62 (157.4 x 76.9 x 8.95 mm, per 182.8 grammi), allestito in due diverse sfumature di blu (Space e Midnight Blue), è stato concepito come alternativa locale all’uso di una TV, vista l’adozione, dietro un vetro 2.5D leggermente curvo ai lati, di un display panoramico (18:9) LCD IPS da 6 pollici, FullView nonostante le ampie cornici di corredo, con 480 x 960 pixel di risoluzione e discreta (196 PPI) densità d’immagine.

Il comparto fotografico del Lava Z62 prevede una selfiecamera da 5 megapixel (f/2.2), con funzione di Face Unlock (unico sistema di autenticazione, in mancanza dello scanner per le impronte), mentre posteriormente è presente solo una monocamera, da 8 megapixel (autofocus, f/2.0): ambedue le fotocamere beneficiano di un rispettivo Flash LED, ma quella posteriore può sfruttare anche una modalità pro e panorama, mentre quella anteriore può beneficiare anche degli stickers AR e di una modalità Stage AI, con 6 livelli di personalizzazione dell’effetto Ritratto (es. soggetto con colori vividi e sfondo monocromatico). In ambito audio, si registra la presenza di un jack da 3.5 mm con Radio FM.

Garantite le connettività attraverso il Dual SIM, il 4G con dual VoLTE, il Wi-Fi n (hotspot) ed il Bluetooth 5.0, provvisto di un localizzatore GPS, il Lava Z62 monta un processore quadcore (2.0 GHz) MediaTek Helio P22 (MTK 6761) abbinato a 2 GB di RAM (LPDDR3) ed a 16 GB di storage, espandibile di altri 256 GB via microSD.

La batteria removibile, da 3.380 mAh, si ricarica attraverso una microUSB 2.0 (OTG) ed offre un giorno e mezzo d’uso medio, o uno solo di uso intensivo, con un periodo di stand-by che ammonta a poco più di 340 ore, potendo ampliare le proprie capacità grazie ai due livelli del risparmio energetico smart. Animato dal sistema operativo Android Pie 9.0 GO Edition sotto interfaccia Star OS 5.1, con un pulsante ad hoc per richiamare Google Assistant, il Lava Z62 è prezzato a circa 76 euro (6.060 rupie).