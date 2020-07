Lava Z61 Pro e Tecno Pouvoir 4 (standard/Pro): low cost per paesi in via di sviluppo

Transsion Holdings, gruppo cinese attivo nella telefonia mobile con diversi marchi (es. anche Itel e Infinix), ha annunciato due nuovi smartphone low cost, tra cui il Lava Z61 Pro per il marchio Lava International (con commercializzazione in India) ed il Tecno Pouvoir 4 (standard e Pro) per il brand Tecno Mobile (con distribuzione in Nigeria).

Lava Z61 Pro (68 euro, o 5.774 rupie), realizzato nell’ambito del programma “Made in India”, ha una scocca plastica nelle colorazioni Amber Red e Midnight Blue: il frontale con vetro 2.5D, quasi d’altri tempi, a causa del rapporto panoramico a 18:9, propone cornici molto spesse sia sopra che sotto il display, un compatto LCD da 5.45 pollici risoluto in HD+ (295 PPI). In tema di fotocamere, quella anteriore, adibita anche a Face Unlock (in 0.60 secondi), arriva a 5 megapixel (f/2.2) mentre, sul retro, il semaforo laterale ospita un sensore da 8 megapixel (f/2.0), con foto notturne, HDR, abbellimenti, applicazione di filtri, modalità panorama e raffica, video a 1080p e Bokeh per lo sfondo sfocato.

Sotto il cofano, un non precisato processore octacore (1.8 GHz) gode di 2 GB di RAM (LPDDR4), stoccando il sistema operativo su uno storage da 16 GB (sui quale è installato Android Pie stock) ampliabile (+ 128 GB) via microSD: la batteria, da 3.100 mAh, viene ricaricata (a 1 amp, in 3.30 ore) passando per la porta microUSB 2.0 (OTG), presente in tema di connettività assieme al GPS, al Wi-Fi n, al jack da 3.5 mm (in alto) ed al Bluetooth 4.2.

Vanno decisamente meglio le cose con la serie Pouvoir 4 (174.9 x 79.6 x 9.2 mm), standard e Pro, per altro concepita in vivaci colorazioni (Fascinating Purple, Ice Jadeite, Misty Grey). Il design per il display, da 7 pollici con risoluzione HD+, prevede un notch a goccia molto discreto e cornici laterali ben ottimizzate: la selfiecamera (con dual Flash), in tal modo abilmente celata, arriva a 8 megapixel nel 4 standard ed a 16 megapixel nel 4 Pro mentre, sul retro, un bumper rettangolare ma arrotondato ingloba una AI-Quad camera da 13 nel Pouvoir 4 standard o 16 nel Pouvoir 4 Pro (principale, con quad Flash), 5 (macro), 2 (profondità), 0.3 (QVGA, per le foto in ambienti poco luminosi) megapixel.

Il processore, un MT6761 concretizzatosi nel quadcore (2.0 GHz) MediaTek A22, può contare su 3 GB di RAM e su 32 GB di storage nel Pouvoir 4 standard, e su 6 GB di RAM e su 128 GB di storage nel Pouvoir 4 Pro, sufficienti supportare senza intoppi il sistema operativo Android 10, sotto interfaccia HiOS 6.1.

Presentato come “battery king“, il Tecno Pouvoir 4 standard (124 euro, o 54.500 naira nigeriani) e Pouvoir 4 Pro (147 euro, o 64.500 naira nigeriani), anche equipaggiato con uno scanner biometrico posteriore, monta un accumulatore da 6.000 mAh, caricabile a 18W (sul Pro), capace di garantire 510 minuti di riprese video, 790 minuti di video playing, e 630 minuti di gaming, per un’esperienza intrattenitiva sempre condita da un audio avvolgente, sia in cuffia (jack da 3.5 mm) che dagli speaker stereo presenti.