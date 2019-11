Lava A5: dall’India il feature phone low cost iper autonomo

Oltre a Lenovo/Motorola, non mancano i brand minori che, in ambito telefonico, credono nella forza del vintage. Si tratta di quei costruttori che, al pari di Transsion Holdings (nota anche per gli smartphone Tecno ed Itel), si cimentano di tanto in tanto in feature phone, come il recente A5 varato mediante il brand indiano Lava International (già apprezzato per lo smartphone entry level Lava Z41).

Lava A5 ha una scocca (123 x 51 x 12.85 mm) in policarbonato, customizzato nelle nuance alternative Silver Blue o Rose Gold, ed un aspetto vagamente in stile Nokia 3310, con un display a colori da 2.4 pollici, piuttosto oblungo, proposto con una risoluzione QVGA (quindi da 240 x 320 pixel), seguito in basso da una pulsantiera fisica e dal consueto pad per orientarsi tra le opzioni dei menu, confermando quella scelta.

Al di sotto, assieme al Bluetooth, è presente una batteria da 1.000 mAh, caricabile via microUSB, più che adeguata a supportare – con un’autonomia che arriva a coprire i 3 giorni d’uso normale – la presenza del supporto verso il Dual SIM (dual GSM), e la facoltà di immagazzinare file in locale, con uno storage espandibile a 32 GB.

Sempre tra le specificità del Lava A5 figura un jack da 3.5 mm per la connessione delle cuffie cablate, una radio FM di tipo wireless capace di registrare, un lettore per canzoni (mp3) o video (mp4), e la proverbiale funzione torcia. Sul retro, invece, campeggia una fotocamera principale, mono, con risoluzione VGA, abilitata sia a girare video, che a immortalare soggetti terzi zoommandoli a dovere. In ambito sonoro, oltre al summenzionato jackino, fa bella mostra di sé l’esclusiva funzionalità “Super Ultra Tone Technology” che, mix tra hardware e software, assicura un suono cristallino durante le telefonate, evitando la dispersione del suono anche grazie alla redazione di processi isolati per lo speaker e la capsula auricolare.

Attualmente, Lava A5 è proposto alla cifra ultra bassa di circa 17.61 euro (1.399 rupie), a partire dal mercato indiano, ove il device gode di un anno di garanzia per la sostituzione totale del device, e di 6 mesi sugli accessori presenti in confezione.