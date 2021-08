KingKong 7: ufficiale il rugged phone attento anche alla fotografia

Dopo la sua nuova sortita nel campo degli smartwatch, il brand cinese Cubot è tornato al primo amore hi-tech, quello per gli smartphone, ampliando la serie dei modelli corazzati / rugged “KingKong” che, dal 23 Agosto, potrà contare (all’esordio per circa 150 euro vs i 330 finali) anche sul nuovo Cubot KingKong 7, animato da Android 11.

Cubot KingKong 7 (166,75 x 83,5 x 14 mm) ha un peso di 267 grammi nonostante le corazzature strutturali e gli ispessimenti angolari posti a protezione del suo chassis che, in ragione della categoria d’appartenenza, merita le certificazioni IP68, IP69K (resistenza a spruzzi a alta pressione o temperatura), e MIL-STD-810G (utilizzo in ambiti estremi).

Versato anche per la sicurezza, grazie al Face ID della selfiecamera (da 32 megapixel, inserita nel foro in alto a sinistra), ed allo scanner per le impronte digitali (sul frame di destra), il Cubot KingKong 7 esibisce un display da 6.36 pollici risoluto in FullHD+: voltato, un totem centrale, sopra il Flash LED, propone triangolarmente i sensori della triplice fotocamera, da 64 (principale, f/1.89, super night mode), 16 (ultragrandangolo da 124,8°, f/2.4), 5 (macro, f/2.2) megapixel.

Curato il reparto fotografico, quello per le connettività di affida al Dual SIM con 4G, al GPS (Beidou, Glonass), all’NFC per i pagamenti (e non solo), al Wi-Fi n dual band, e al Bluetooth 4.2: purtroppo, la maxi batteria da 5.000 mAh, capace di assicurare 720 ore di stand-by (o 49 ore di chiamate), attua la propria ricarica – non velocemente – attraverso una comune microUSB.

A coordinare lato hardware la scheda tecnica del Cubot KingKong 7 è il processore MediaTek Helio P60, realizzato con litografia a 12 nanometri, apportatore di AI (es. usata negli abbellimenti dei selfie), e affiancato da una scheda grafica Arm Mali-G72 MP3 (con frequenza operativa sino ad 800 MHz), che può contare su un banco da 8 G di RAM e su un ammontare di 128 GB di storage, estensibile di altri 256 GB ricorrendo all’espansione via schedine microSD.