Kena Mobile propone (di nuovo) l’offerta con 50 giga, minuti ed SMS illimitati (ma a determinate condizioni)

Da quando Iliad è ufficialmente divenuta un operatore telefonico italiano a tutti gli effetti le offerte operator attack hanno preso particolarmente piede. Per i pochi che non sapessero di cosa si stia trattando, si tratta di particolari offerte molto vantaggiose ma limitate ad una determinata cerchia di utenti, i quali devono rispettare alcuni precisi requisiti determinati dagli operatori telefonici.

Oltre a ciò, sono diventati ben più noti gli operatori virtuali. Si tratta di particolari gestori la cui rete appartiene ad un altro operatore e sono soliti offrire tariffe più vantaggiose. Ho. mobile, per esempio, è l’operatore virtuale di Vodafone (tramite VEI S.r.l) mentre Kena Mobile è l’operatore virtuale di TIM (tramite Noverca). Proprio di quest’ultimo parleremo quest’oggi, visto il poposito di rilanciare un’offerta particolarmente conveniente.

Kena mobile ripropone la sua offerta a 5,99 euro al mese, ma con alcune condizioni

La nuova offerta di Kena sostituisce la ‘Kena 6,99 Summer’ e prevede le seguenti soglie di traffico mensili:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (mobili e fissi) ad eccezione di quelli per cui è richiesto un pagamento extra.

verso tutti i numeri nazionali (mobili e fissi) ad eccezione di quelli per cui è richiesto un pagamento extra. SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali.

verso tutti i numeri mobili nazionali. 50 Giga di traffico dati da utilizzare sul territorio nazionale (oltre a 3 Giga da utilizzare in area UE).

Tale offerta, avente come nome ‘Kena 5,99 Summer Online‘, prevede un canone mensile pari a 5,99 euro. Non sono previsti costi di attivazione se si procede all’adesione online e, in via del tutto promozionale (e, quindi, potrebbe non esserlo più in futuro), la gratuità è estesa anche ai negozi fisici di Kena. È previsto, inoltre, un ulteriore contributo di 5 euro per l’acquisto della SIM.

Non tutti possono procedere all’attivazione di questo piano, ma solo chi proviene da Iliad, Fastweb e da un qualunque altro operatore virtuale (ad eccezione di Ho. mobile e di quelli gestiti direttamente da Noverca).

Ecco le condizioni dell’offerta di Kena Mobile

Nel momento in cui il cliente decide di aderire a tale offerta, dovrà versare un contributo complessivo pari a 15 euro. Tale contributo è diviso nelle seguenti categorie:

5,99 euro per il primo mese, pagato in anticipo.

5 euro per l’acquisto della SIM.

4,01 rimangono al cliente a titolo di ‘credito residuo’.

I 50 Giga sono erogati a scatti anticipati di 1 Kb ed è permessa una velocità massima di navigazione fino a 30 Mbps. L’utente, se lo desidera, può procedere gratuitamente all’attivazione dei servizi ‘Lo Sai’ e ‘Chiama Ora’. È bene che l’utente abbia sempre credito disponibile per il rinnovo dell’offerta: senza di esso, infatti, non sarà possibile procedere con il rinnovo automatico della stessa.