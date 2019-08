Kena e Ho. mobile contro Iliad: da entrambe 50 GB con minuti ed sms illimitati a meno di 6 euro

Il mondo delle tariffe di telefonia mobile è attualmente in continua evoluzione ed altamente concorrenziale, un fenomeno che è andato a diretto vantaggio dei consumatori. Oggi è infatti possibile fruire di tariffe un tempo impensabili a condizione di essere pronti a cambiare il proprio operatore di riferimento. È in questo senso che si possono leggere le nuove offerte proposte da Kena e Ho. mobile per un periodo di tempo limitato.

Le offerte sono state pensate in modo esplicito (ma non esclusivo) per i clienti di Iliad e non a caso si posizionano con un prezzo al di sotto dell’attuale offerta di punta disponibile con l’operatore francese. In particolare, per chi decidesse di passare a Kena approfittando della “operator attack” è possibile ottenere navigazione gratuita fino a 50 giga al mese assieme ad sms e chiamate illimitate.

Anche l’operatore virtuale gestito da Vodafone ha previsto un vero e proprio piano anti Iliad. Chi decidesse di passare ad Ho. mobile potrà infatti beneficiare dei medesimi vantaggi, ovvero 50 giga di traffico web unitamente a chiamate e messaggi illimitati. Vi è da dire che in entrambi i casi l’offerta si estende ad altri operatori mobili virtuali (cosiddetti MVNO), pertanto il consiglio è di consultare con attenzione le liste presenti sui rispettivi siti web.

I costi e le modalità per effettuare il passaggio

Chi effettivamente dovesse decidere di passare a Kena oppure ad Ho. mobile provenendo da Iliad o da un altro operatore accreditato alla promozione dovrà comunque affrontare dei costi di passaggio. Nel primo caso si dovrà infatti corrispondere 5 euro per l’acquisto della SIM ed ulteriori 5,99 euro per il costo mensile di Kena Summer, oltre a 4,01 euro come prima ricarica. Il costo complessivo corrisponde così a 15 euro.

Condizioni molto simili anche per passare ad ho. mobile. Anche in questo caso è necessario corrispondere le 5,99 euro per il canone mensile dell’offerta. Complessivamente, bisogna quindi calcolare 9,99 euro per l’acquisto della SIM più 6 euro come prima ricarica utile all’attivazione del piano, per un totale complessivo corrispondente a 15,99 euro.