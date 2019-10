IQOO Neo 855 ufficiale: il gaming phone si fa ancora più potente

Preceduto di una settimana dalla comparsa nel database di Antutu dove aveva conseguito il punteggio di 477.016 punti, è stato presentato ufficialmente il “nuovo” (in realtà un upgrade del modello precedente, uscito appena a Luglio) gaming phone di Vivo (BBK Electronics) in veste di IQOO Neo “855”.

IQOO Neo 855 non varia alcun dettaglio dell’estetica già apprezzata sul Neo originale, confermandone anche le dimensioni (159.53 x 75.23 x 8.13 mm, per 198.5 grammi) e le colorazioni (Electric Purple e Carbon Black) alle quali, però, aggiunge l’inedita Iceland Aurora.

A livello sostanziale, invece, le novità non mancano, a cominciare dalla selfiecamera che, sempre insinuata in un notch a V, sale a 16 megapixel (f.20, con face unlock), lasciando il resto dello spazio panoramico a 19.5:9 al display AMOLED da 6.38 pollici, con risoluzione FullHD+, anti sfarfallio (DC Dimming), e scanner d’impronte sottostante. La postcamera, triplice sul retro, rimane confermata, col sensore da 16 (messa a fuoco fasica, f/1.79) seguito da quello ultragrandangolare (108°) da 8 (f/2.2) e da quello per la profondità da 2 (f/2.4) megapixel.

Dotato ancora una volta di Dual SIM con 4G/LTE, GPS (BeiDou/Galileo/Glonass), NFC, Wi-Fi ac dual band e Bluetooth 5.0, jack da 3.5 mm, l’IQOO Neo 855, come intuibile dal nome, compie un salto di qualità a livello computazionale.

I 6/8 GB di RAM (LPDDR4X), infatti, ora sono messi a disposizione del processore octacore Snapdragon 855 e, tra i tagli di storage ultraveloce (UFS 3.0), ai precedenti 64 e 128 GB, è affiancato quello da 256 GB: in tal modo, l’utente avrà a disposizione 4 configurazioni, con quella da 4+64 GB prezzata a circa 253 euro (1.998 yuan), quella da 6+128 GB a 291 euro (2.298 yuan), quella da 8-128 GB a 317 euro (2.498 yuan) e quella da 8+256 GB a pressappoco 342 euro (2.698 yuan). Il tutto sempre esaltato dalle ottimizzazioni software del pacchetto “Multi-Turbo 2.0 “, con i bollenti spiriti tenuti a freno dal raffreddamento a liquido.

Dulcis in fundo, data per presente la versione Pie di Android, l’ultimo grande upgrade degno di nota riguarda la batteria da 4.500 mAh che, ora, può contare sulla ricarica rapida a 33W via Type-C.