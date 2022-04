iQOO Neo 6: ufficiale il top gamma che alza l’asticella del gaming mobile

Nel corso di un evento tenutosi nelle scorse ore in Cina, iQOO, sotto marchio di Vivo del gruppo BBK Electronics, ha annunciato l’atteso top gamma per gamers in mobilità noto come “iQOO Neo 6”.

L’iQOO Neo 6 ha un telaio disponibile in 3 colori che, a causa dei processi produttivi, si sostanzia con peso e spessore differenti: Punk e Blues, abbinati a un retro in pelle di lycée, portano il peso a 193.95 grammi e lo spessore a 8.885 mm, mentre Black Jazz, in vetro AG fluorite, porta il peso a 197.23 grammi e lo spessore a 8.5 mm. Il frontale propone un display AMOLED da 6.62 pollici, fornito da Samsung (quindi un pannello E4), con risoluzione FullHD+ (1.080 x 2.400 pixel), rapporto panoramico a 20:9, 120 Hz di refresh rate (partendo da 60/90), frequenza di campionamento del tocco da 360 Hz, estrema fedeltà cromatica (delta E ≈ 0,49, JNCD ≈ 0,39), 6 milioni: 1 come rapporto di contrasto, elevata luminosità (1.300 nits di picco) uguale al Find X5 Pro di Oppo, tecnologia MEMC, due aree sensibili alla pressione, scanner d’impronte integrato in basso, chip d’immagine Pixelworks Pro (offre colori accurati nelle varie situazioni di illuminazione ambientale e, su giochi compatibili, es. quelli di NetEase, regola in automatico parametri come saturazione, tonalità e contrato e ricostruisce automaticamente i dettagli dell’immagine) e, in alto, un foro.

Quest’ultimo, minuscolo, ospita la selficamera da 16 megapixel (S5K3P9, f/2.0). Dietro, un rettangolo piuttosto largo a sinistra, formato da una sezione più chiara decorativa in basso, nell’ambito di un design che richiama quello di una pellicola, ospita una tripla fotocamera, con un sensore principale Samsung da 64 megapixel (ISOCELL Plus GW1P, f/1.89, stabilizzazione ottica), un ultragrandangolo (116°) da 12 megapixel (S5K3L6), e uno monocromatico (GC02M1B) per la profondità da 2 megapixel.

In favore delle realizzazioni dell’imaging, il costruttore ha previsto l’algoritmo HDR RAW per migliorare gli scatti notturni, usato l’AI per ridurre il rumore tramite un sistema multi-frame e in funzione anti-riflesso, introducendo nell’app fotocamera del device anche le funzioni video dual-view, clip sino al 4K, night mode, portrait mode, e lo zoom digitale 10x. Il coinvolgimento sensoriale viene esaltato anche da doppi motori lineari (per l’asse X e Z) per la vibrazione, e da due speaker (1210D + 1611B) stereo a design chiuso.

Sul piano delle prestazioni, entra in campo il processore Snapdragon 8 Gen1 in grado di supportare una RAM di tipo LPDDR5 (con Memory Fusion 2.0 per altri 4 GB virtuali) e uno storage overcloccato di tipo UFS 3.1: le temperature sono mantenute sempre basse, come dimostrato da Genshin Impact eseguito con un framerate medio di 59,73 fps senza mai far superare i 44,8° sulla schiena del device, grazie all’impiego di terre rare, di un sistema tridimensionale a 6 strati di grafite e da una vapor chamber da 2396 mm².

Nell’iQOO Neo 6, la batteria, a doppia cella, da 4.700 mAh, gode della ricarica rapida Flash Charge (20% in 3 minuti, con 5 minuti per passare dall’1 al 30%) da 80W mentre, in quota connettività, sono da annoverarsi il GPS (A-GPS), il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, il 4G LTE, il 5G, la microUSB Type-C, l’NFC multifunzione, e gli infrarossi per la funzione telecomando. Il sistema operativo, Android 12, è rivestito dall’interfaccia OriginOS Ocean, che porta in dote funzioni per la privacy, e per il gaming (blocco notifiche, l’algoritmo di riduzione del rumore audio, pre-aggiornamento dei giochi, trainer per e-sport, modalità high frame low power e modalità frame rate boost, Multi-Turbo 6.0).

In termini di listino, la versione da 8+128 GB dell’iQOO Neo 6 è prezzata a 2.799 yuan (404 euro), contro i 2.999 yuan (433 euro) della versione da 8+256 GB, e i 3.299 yuan (476 euro) di quella da 12 GB + 256 GB. Passando agli accessori, iQOO ha presentato anche un Power Bank con Flash Charge a 44 W (per caricare il gaming phone da 0 a 50 in 18 min), prezzandolo a 299 yuan (43 euro), e una Extreme Wind Cooling Back Clip Pro, che tiene al fresco il device al quale viene applicato, provvista di due porte USB Type-C, di illuminazione con effetto alone e di un display per le temperature, listandola a 199 yuan (29 euro).