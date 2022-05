iQOO Neo 6 SE: ufficiale il medio-gamma senza quasi alcuna rinuncia

Ascolta questo articolo

A un anno di distanza dal predecessore, ma a sole poche settimane intercorse dal varo del modello standard, si è affacciato sul mercato un nuovo smartphone di fascia media di BBK, ovvero l’iQOO Neo 6 SE.

Il nuovo iQOO Neo 6 SE ha uno chassis (8.54 mm di spessore per 190 grammi di peso) redatto nei colori neon, interstellare e arancione. Il frontale palesa una delle tante somiglianze col modello di metà Aprile: il display, con 20:9 di aspect ratio, è sempre un pannello AMOLED E4 da 6.62 pollici, risoluto in FullHD+, con 120 Hz di refresh rate, 360 Hz di touch sampling, 1.300 nits di picco come luminosità (partendo da 500), supporto all’HDR10+, spazio colore NTSC coperto al 103%, scanner d’impronte digitali integrato. Il foro in alto al centro include la selfiecamera da 16 megapixel (S5K3P9).

Sul retro, un elegante listello a rilievo, in veste bicolore, propone nella sezione superiore, con schema a L, una triplice fotocamera: il sensore principale è da 64 megapixel (S5KGW1P) e gode della stabilizzazione ottica, mentre gli altri due sensori sono da 8 megapixel (OV8856) per l’ultragrandangolo (116°) e da 2 per le macro (OV02B10). Il coinvolgimento sensoriale prevede anche due speaker stereo (1210D+1611B) e il motorino vibrazionale lungo l’asse X.

La sezione elaborativa dell’iQOO NEO 6 SE, tenuta al fresco da un sistema di raffreddamento a liquido e da una piastra di dissipazione da 2396 mm², prevede il processore Snapdragon 870, un octacore che offre 3.2 GHz di clock frequency massimi ed è abbinato alla scheda grafica Adreno 650: la RAM, LPDDR4X, prevede le opzioni da 6, 8 e 12 GB, con espansione virtuale di altri 4 GB, mentre lo storage, UFS 3.1, è da 128 o 256 GB (quest’ultima opzione overcloccata). In ragione di tali opzioni, si ottengono tre allestimenti, con quello da 6+128 GB prezzato a 1.999 yuan (circa 284 euro), quello da 8+256 GB venduto a 2.299 yuan (circa 326 euro), e quello da 12+256 GB listato a 2.499 yuan (circa 355 euro).

L’energia è raccolta in una batteria a doppia cella, da 4.700 mAh, caricabile rapidamente a 80W, in modo da transitare dallo 0 al 100% in appena mezzora. Passando invece, alle connettività, nell’iQOO Neo 6 SE spiccano il Dual SIM, il e 4 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.1, l’emettitore di infrarossi per la funzione telecomando e l’NFC anche per i pagamenti contactless. Il sistema operativo, infine, è Android 12 sotto l’interfaccia OriginOS Ocean.