iQOO Neo 5 Vitality Edition: ufficiale il quasi top gamma per gamers "rivisitato"

A poca distanza dal varo del modello standard, Neo 5, il brand cinese iQOO, spin-off gamico di Vivo (by BBK Electronics) ha annunciato in Cina un interessante variazione sul tema, rappresentato dall’iQOO Neo 5 Vitality Edition (eventualmente caldeggiato per l’Europa come iQOO Neo 5 Lite).

iQOO Neo 5 Vitality Edition, animato da Android 11 sotto l’interfaccia OriginOS 1.0, sostituisce il display AMOLED con un LCD IPS da 144 Hz di refresh rate, risoluto in FullHD+: nello specifico si tratta di un pannello da 6,57 pollici esteso sul 90.4% di screen-to-body con supporto all’HDR10, 480 nits di luminosità, 1500: 1 contrasto, ideale per i videogame e la fruizione dei contenuti multimediali, in quanto assistito lato sound da due speaker stereo, e con la superficie visuale intaccata solo da un minuscolo foro, in alto a destra, per la selfiecamera da 16 megapixel.

Sloggiato conseguentemente di lato lo scanner per le impronte digitali, l’iQOO Neo 5 Vitality Edition propone sul retro due pillolotti rettangolari, con quello più chiaro che ne contiene uno più scuro, in grigio o bianco, come le colorazioni della scocca (163.97 x 75.53 x 8.93mm, per 198.3), al cui interno è innestato il semaforo per la triplice fotocamera, con un ultragrandangolo (120°) da 8, un sensore principale da 48 (modalità notturna), ed una macro lens (a 4 cm) da 2 megapixel.

L’array delle connettività dell’iQOO Neo 5 Vitality Edition sembra completo, col Dual SIM, il 4 e 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.1, il GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass, QZSS), l’NFC, il jack da 3.5 mm, e la microUSB Type-C che carica velocemente, a 44W (da 0 al 70% in mezzora), la batteria elevata a 4.500 mAh.

Il recente processore octacore Snapdragon 870 con GPU Adreno 650 si avvale di massimo 12 GB di RAM (LPDDR5, con la funzione per ottenere 3 GB extra di RAM virtuale) e 256 GB di storage (UFS 3.1), sotto la tutela di un sistema di dissipazione termico a liquido multi (11) strato (necessario, specie quando si spingono al massimo le performance con il tool Multi-Turbo 5.0 e si beneficia del motorino vibrazionale lungo l’asse X). Le configurazioni proposte sul mercato sono in particolare tre, da 8+128 (2.299 yuan, 310 euro), 8+256 (2.499 yuan, 337 euro) e 12+256 GB (2.699 yuan, 364 euro).