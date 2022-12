iQOO annuncia il top gamma per gamers iQOO Neo 7 Racing Edition

Ascolta questo articolo

L’inteso Dicembre di iQOO, marchio per il gaming di Vivo, si è aperto con la presentazione dell’iQOO Neo 7 SE e si è chiuso nelle scorse ore con l’evento che ha portato all’ufficializzazione di un altro smartphone di fascia alta, l’iQOO NEO 7 in Racing Edition.

Esteticamente e dal punto di vista costruttivo, iQOO Neo 7 Racing Edition è realizzato in Geometric Black (col retro in vetro AG), Impression Blue (con la backcover in pelle liscia) e in Pop Orange (sempre col retro in similpelle liscia). Le versioni col retro in vetro AG sono spesse 8,5 mm e pesano 202 grammi, mentre in pelle liscia il device è spesso 8,89 mm e ha un peso di 197 grammi. Anteriormente, è presente un display AMOLED da 6,78 pollici risoluto a 2400 × 1080 pixel, piatto, con refresh rate sino a 120 Hz (30/60/90), touch sampling a 360 Hz, frequenza di campionamento del tocco istantanea a 2.000 Hz. Tale pannello, un Samsung E5 con scanner d’impronte integrato, ha una luminosità standard di 500 nits, con picco globale a 1.000 e parziale a 1.500 nits, e il supporto all’HDR10.

L’attenzione al colore è confermata dai valori JNCD ≈ 0,28 e Delta E ≈ 0,3. Secondo quanto comunicato dall’azienda, iQOO Neo 7 Racing Edition adotta per lo schermo un’attenuazione simile al DC dimming, e beneficia (es. rendering delle immagini, interpolazione dei frame) del chip di visualizzazione indipendente Pixelworks Pro+: non manca inoltre il supporto alla doppia pressione sullo schermo.

Per selfie e videochiamate, la fotocamera anteriore posta in un foro centrale adotta il sensore Samsung S5K3P9 da 16 megapixel. Dietro, un rettangolo largo bicolore ospita un sensore principale Samsung S5KGN5 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica (OIS), un ultragrandangolo OmniVision OV08D10 da 8 megapixel, e uno per le macro (OmniVision OV02B10) da 2 megapixel. L’audio ha conseguito la certificazione Hi-RES mentre per le vibrazioni ci sono i motori lineari Dual X-axis simmetrici.

Come chipset, iQOO Neo 7 Racing Edition (1135786 punti su AnTuTu) adotta l’octacore (3,2 GHz) Snapdragon 8+ Gen 1 supportato da una RAM LPDDR5 da 6.400 Mbps e da uno storage overcloccato UFS 3.1: in quota dissipazione termica agisce invece una camera di vapore dimensionata a 4.013 mm². Le combinazioni di memoria sono da 8+256 GB (2.799 yuan, circa 377 euro), 12+256 GB (2.999 yuan, circa 404 euro), 16+256 GB (3.299 yuan, circa 445 euro), 16+512 GB (3.599 yuan, circa 485 euro).

È una batteria a doppia cella, da 5.000 mah, quella che opera nell’iQOO Neo 7 Racing Edition, con una ricarica rapida (100% in 25 min, 50% in 8 min) che avviene via microUSB Type-C a 120W. Grazie agli accorgimenti del costruttore, è stato assicurato che tale riserva di energia conserverà una capacità superiore all’80% anche dopo 1.000 cicli di scarica-carica.

iQOO Neo 7 Racing Edition annovera come connettività gli infrarossi per la funzione telecomando, il Dual SIM con 5G, il GPS, il Wi-Fi, l’NFC e il Bluetooth 5.3. Dietro l’interfaccia proprietaria OriginOS 3 Forest si cela Android 13.