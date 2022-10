iQOO Neo 7: ufficiale il gaming phone 5G che non teme rivali

Ascolta questo articolo

A meno di un anno di distanza dal predecessore Neo 6 5G, il brand cinese iQOO – nato da una costola di Vivo per occuparsi del settore del gaming – ha annunciato il suo diretto successore, in veste di iQOO Neo 7 disponibile nelle varianti di colore Geometric Black (202 grammi, in vetro AG), Pop Orange, Impression Blue (ambedue dal peso di 197 grammi, in pelle liscia). Saranno anche previste le edizioni limitate Isle of Man Special Edition e Track Special Edition per il già noto modello iQOO 10.

L’iQOO Neo 7 (164,81×76,9×8,5 mm) nasconde lo scanner per le impronte digitali sotto il display, un pannello Samsung E5 AMOLED da 6.78 pollici, risoluto in FullHD+ (1080×2400 pixel) secondo un aspect ratio a 20:9, esteso col 93,11% di rapporto tra schermo e corpo: le specifiche del pannello, assieme al supporto per doppia sensibilità alla pressione sotto lo schermo, sembrano le stesse viste sull’iQOO 10 e quindi si parla di sino a 120 Hz di refresh rate adattivo (30/60/90/120 Hz), di touch sampling a 360 Hz a due dieta e istantanea a 2000 Hz, di 1.500 nits di picco, di elevata precisione cromatica (secondo il DeltaE≈0,32, e il JNCD≈0,28), con tanto di modalità HDR10+ e attenuazione DC dimming.

Non manca il supporto a funzioni come l’interpolazione dei frame tramite un apposito circuito di visualizzazione indipendente, il Pixelworks Pro+. La selfiecamera nel foro in alto al centro arriva a 16 megapixel (Samsung S5K3P9), con f/2.45.

Il modulo squadrato posto dietro l’iQOO Neo 7 ospita una tripla fotocamera: l’oblò superiore circoscrive i sensori più importanti, tra cui quello principale Sony IMX766V da 50 megapixel, con f/1.88 e stabilizzazione ottica e quello ultragrandangolare (120°. OmniVision OV08D10, 1/1,56 pollici) da 8 megapixel (f/2.2). Il terzo sensore è per le macro, da 2 megapixel (f/2.4, OmniVision OV02B10). Sempre in vista del coinvolgimento immersivo, è presente per il feedback aptico delle vibrazioni un motore lineare a doppio asse X. L’audio è certificato Hi-Res.

Il processore octacore MediaTek Dimensione 9000+, provvisto di GPU Mali-G710 MC10, realizzato con litografia a 4 nanometri, è stato customizzato dall’azienda per bilanciare prestazioni e consumi dell’iQOO Neo 7: il calore generato viene tenuto a bada e smaltito da un sistema di raffreddamento con 9 sensori di temperatura, un film multistrato di grafite, e una camera di vapore del 167% più grande di quella del Neo 6, ovvero pari a 4013 m2.

Come memorie e configurazioni, lo smartphone iQOO Neo 7 supporta la RAM LPDDR5 (6400Mbps) sino a 12 GB e lo storage UFS 3.1 sino a 512 GB, nelle sku da 8 + 128 GB, 8 + 256 GB, 12 + 256 GB e 12 + 512 GB, rispettivamente prezzate a 2.699, 2.999, 3.299 e 3.599 yuan (pressappoco 380, 422, 464 e 507 euro). La batteria, da 5000 mAh, si carica velocemente (dall’1 al 100% in 25 minuti e 30 secondi) via Type-C a 120W e, nei modelli da 8 GB, è garantita di un’autonomia da 506 ore di stand-by.

Animato dal sistema operativo Android 13 sotto l’interfaccia Origin OS Ocean, l’iQOO Neo 7 vanta le connettività GPS, infrarossi, Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC e Bluetooth 5.3.