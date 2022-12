iQOO Neo 7 SE: ufficiale il medio-gamma con OLED, 5G e MediaTek Dimensity 8200

Ascolta questo articolo

Nello stesso evento che ha portato alla presentazione dei top gamma iQOO 11, l’omonimo brand ha sfoggiato anche un medio-gamma nella serie Neo, rappresentato dall’iQOO Neo 7 SE.

Questo modello è calibrato nelle colorazioni Electronic Blue, Galaxy e Star Black, applicate al retro in plastica: lo chassis misura 8.58 mm di spessore per 193 grammi di peso. Nel foro centrale alto, è situato il sensore fotografico Samsung S5K3P9 che fa da selfiecamera: il resto dello spazio, secondo uno screen-to-body del 93,11%, spetta al display (Samsung E5) AMOLED da 6.78 pollici piatto, risoluto a 2400 × 1080 pixel, con 20:9 di screen-to-body, refresh rate sino a 120 Hz (settabile in 4 livelli), touch sampling istantaneo a 1200 Hz, HDR, luminosità da 500 (standard) a 1000 (globale) – 1300 (locale) nits, con protezione della vista dalla luce blu certificata da SGS.

Il modulo squadrato sul retro propone una tripla fotocamera, con un due sensori accessori da 2 megapixel, di cui uno per le macro (Geco Micro GC02M1) e uno per la profondità (OmniVision OV02B10) in appoggio a quello principale (Samsung S5KGW3), da 64 megapixel, stabilizzato otticamente. In tema di vibrazione, vi è il motore lineare lungo l’asse X.

Sotto il “cofano”, l’iQOO Neo 7 SE pone il processore octacore (3.1 GHz) a 4 nanometri MediaTek Dimensity 8200 con scheda grafica GPU Mali-G610 MC6: la RAM, del tipo LPDDR5 da 6400 Mbps, fa coppia con uno storage UFS 3.1 overcloccato, nelle combo da 8+128 GB (a 2099 yuan), da 8+256 GB (a 2199 yuan), 12+256 GB (a 2499 yuan), da 16+256 GB (a 2799 yuan), e da 12+512 GB (a 2899 yuan). Il meccanismo di smaltimento del calore, a copertura totale e con struttura tridimensionale, punta su una vapor chamber estesa a 2396 mm².

Sul tema dell’autonomia, interviene una batteria da 5.000 mAh a lunga durata (conserva l’80% dopo 1000 cicli di carica-scarica) che, grazie alla carica rapida da 120W, recupera il 60% in 10 minuti. Come connettività, l’iQOO Neo 7 SE ha il 5G, il Dual SIM, il GPS (Galileo, Glonass, Beidou, QZSS), l’NFC, la microUSB Type-C 2.0, gli infrarossi, il Wi-Fi dual 6 band e il Bluetooth 5.3: la sicurezza è coltivata sia con lo scanner d’impronte sotto il display che col riconoscimento del volto via selfiecamera. Lato software, sotto l’interfaccia Origin OS 3 si trova Android 13.