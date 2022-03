iQOO 9 SE: ufficiale il top gamma accessibile per il gaming con Android 12

Dopo i già noti modelli 9 e 9 Pro, iQOO brand gamico del gruppo cinese BBK Electronics ha annunciato un nuovo flagship che, in tema di accessibilità, va a collocarsi un gradino sotto i fratelli maggiori, mettendo comunque a disposizione un’elaborazione da top di gamma e Android 12 out-of-the-box.

iQOO 9 SE (163.22×76.4x 8.39 mm, per 197 grammi) ha un telaio redatto nelle colorazioni Space Fusion e Sunset Sierra, con cornici praticamente invisibili su 3 lati e un mento appena accennato: il frontale, protetto da un vetro Panda Glass, è bucato in alto al centro mentre, dietro, un piccolo totem a sinistra allinea, sopra il Flash LED, i sensori della tripla fotocamera posteriore.

Gestito da un chip dedicato smart, il display è un pannello AMOLED da 6.62 pollici, risoluto in FullHD+, con 120 Hz di refresh rate, 300 Hz di touch sampling (portato via miglioramento istantaneo del tocco a 1.000 Hz), 1.300 nits di picco come luminosità, e scanner biometrico ottico sottostante. La selfiecamera è da 16 megapixel, per videochiamate e selfie mentre, dietro, la multicamera parte da un sensore principale da 48 (Sony IMX598), uno ultragrandangolare (120°), e uno mono da 2 megapixel. Gli speaker sono stereofonici e, sempre per il coinvolgimento multimediale, non manca il motore lineare per la vibrazione 4D durante il gaming.

Al pari dei più classici top gamma attuali, anche nell’iQOO 9 SE è possibile trovare il processore octacore (2.84 GHz) Snapdragon 888 e la di lui GPU Adreno 660: l’ottimizzazione Multi-Turbo, presente, spreme al massimo le prestazioni, su cui ha già un buon impatto di base l’adozione della RAM di tipo LPDDR5 e dello storage di tipo UFS 3.1. In ogni caso, a tenere a bada i bollenti spiriti del comparto opera un sistema di dissipazione a liquido basato su una camera di vapore a piena copertura.

Corredato dal Dual SIM con anche il 5G, dal GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), dal Bluetooth 5.2 (A2DP), dal Wi-Fi ac dual-band (hotspot, direct), l’iQOO 9 SE, via microUSB 2.0 (OTG) Type-C l’iQOO 9 SE carica velocemente (70% in 18 minuti), a 66W, la batteria di bordo, da 4.500 mAh. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il device, sotto l’egida dell’interfaccia proprietaria Funtouch OS 12, sarà in vendita partendo dal mercato indiano l’8 Marzo (ore locali 12, 7:30 in Italia), al prezzo di 33.990 rupie (407 euro) per la versione da 8+128 GB, e a 36.990 rupie (443 euro) per quella da 12+256 GB.