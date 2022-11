Infinix Zero Ultra 5G: il top gamma con 200 mpx, 180W e AMOLED curvo da 120 Hz

Ascolta questo articolo

Da poco sbarcato in Italia, al centro di un’inattesa rivelazione, il marchio cinese Infinix ha presentato ufficialmente il top gamma, estremo anche nella velocità di ricarica e in ambito fotografico, Infinix Zero Ultra 5G (scontato del 59% per il black friday a 554.71 euro su Aliexpress).

L’Infinix Zero Ultra 5G (213 grammi) ha uno chassis personalizzato in due colorazioni alternative, tra cui il nero Genesis Noir (165.5 x 75.1 x 9.2 mm), con pelle e vetro combinati in un design geometrico, e argento Coslight Silver (165.5 x 74.5 x 8.8 mm), “un vetro testurizzato 3D goffrato che raffigura scie stellari da sogno” ispirato alla linea immaginaria di Kármán. Dal punto di vista delle specifiche, il device ha un pannello AMOLED da 6.8 pollici risoluto in FullHD+, secondo un aspect ratio a 20:9 ratio, con 120 Hz di refresh rate, e 360 Hz come touch sampling. Non manca uno scanner per le impronte digitali, posto sotto il pannello, curvo ai bordi, all’insegna di una curvatura 3D che continua (71 gradi) anche sul retro.

La selfiecamera, con Dual Flash, è garantita da un sensore da 32 megapixel (video a 1080p@30fps). Un bumper squadrato ospita una notevole tripla fotocamera: in quest’ultima, oltre a un sensore ausiliario da 2 megapixel e a un ultragrandangolo da 13 megapixel (autofocus, f/2.4), annovera un sensore primario da 200 megapixel (1/1.22″, pixel da 0.64µm, f/2.0, stabilizzazione ottica, Dual Pixel PDAF, panorama, HDR, 4K@30fps). In ambito fotografico, lato software, vi è una gallerie AI capace di raggruppare le foto in base al riconoscimento del volto delle persone. Ancora sul piano multi-sensoriale, il coinvolgimento, specie durante il gaming, è incrementato dal motore XArena 3.0 4D Vibration.

Ai timoni di comando, nell’Infinix Zero Ultra 5G opera un processore a 6 nanometri, il MediaTek Dimensity 920, con GPU Mali-G68 MC4: la RAM, da 8 GB (+ 5 GB virtuali), fa coppia con uno storage da 256 GB, espandibile via microSD: le temperature sono tenute sotto controllo grazie al sistema di raffreddamento a liquido via vapor chamber. Sul piano energetico, vi è una batteria da 4.500 mAh (336 ore in stand-by) a doppia cella, capace di caricarsi del tutto in 12 minuti (se in modalità Furious), grazie alla ricarica ultrarapida da 180W (solo di poco inferiore ai 200W del rivale iQOO 10 Pro). Secondo l’azienda, ciò è possibile grazie alla ricarica rapida Thunder Charge, che porta con sé 111 sistemi di sicurezza hardware e 20 sensori di temperatura.

Nell’array delle connettività, l’Infinix Zero Ultra 5G offre il Dual SIM, il 5G, il GPS, il Wi-Fi 6 dual-band, il Bluetooth, l’NFC, il mini-jack da 3.5 mm, e la microUSB Type-C: in questo caso, il costruttore implementa l’Erdal Engine 3.0 che attua la “commutazione intelligente” delle reti. Il sistema operativo dietro l’interfaccia XOS 12 (con l’assistente vocale Folax che si riattiva anche a schermo spento grazie a un sensore di riattivazione a basso consumo e 36 mesi di fluidità garantita dall’ente TÜV) è Android 12.