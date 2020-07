Infinix Smart 4 Plus: ufficiale il low cost con maxi batteria da 6.000 mAh

Parte della galassia hi-tech della cinese BBK Electronics, il brand Infinix ha annunciato, in India dove risulta particolarmente attivo e apprezzato, lo Smart 4 Plus quale degno erede dello smartphone low cost Infinix Smart 4, presentato lo scorso Novembre, di cui rappresenta a tutti gli effetti un upgrade tecnico.

Infinix Smart 4 Plus (171.82 x 77.96 x 8.9 mm, per 207 grammi) si avvale di un design ormai classico, col waterdrop quale sede della selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.0), con le cornici ben ottimizzate (90.5% di screen-to-body) ai lati ed in alto, ove risiede anche il sensore di luminosità: dotato frontalmente di un display panoramico (20.5:9), in veste di pannello LCD IPS HD+ da 6.82 pollici, sul retro, popolato da un rotondo scanner per le impronte digitali, colloca invece una doppia fotocamera, in cui un sensore principale da 13 megapixel (f/1.8, AR Animoji, intelligenza artificiale applicata per l’HDR e gli abbellimenti, modalità panorama, riconoscimento delle scene) è accompagnato da uno per l’acquisizione della profondità e da un Flash a 3 LED.

In tema di connettività, Infinix Smart 4 Plus propone il Dual nanoSIM, il 4G con chiamate VoLTE, il Wi-Fi n, il Bluetooth 4.2, il GPS, il jack da 3.5 mm per le cuffie cablate, ed una porta microUSB per caricare, a 10W, la batteria, da 6.000 mAh, capace di offrire 15 ore di gaming, 23 di playing video, o chiamate in 4G per 38 ore.

A gestire la scheda tecnica dello Smart 4 Plus, Infinix ha chiamato il processore octacore MediaTek A25, munito di GPU IMG PowerVR GE8320, con supporto mnemonico offerto da parte di 3 GB di RAM per il multi-tasking, e da 32 GB (espandibili di altri 256 GB) per lo stoccaggio dei dati. Lato software, invece, la scelta è ricaduta sul sistema operativo Android 10, rivestito dall’interfaccia proprietaria denominata XOS, giunta alla release 6.2.

Cadenzato nelle nuance Midnight Black, Violet e Ocean Wave, Infinix Smart 4 Plus sarà in vendita dal 28 Luglio prossimo, con varie forme di cashback attive localmente, ad un prezzo di 7.999 rupie corrispondenti, cambio alla mano, a pressappoco 92 euro.