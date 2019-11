Infinix Smart 4: lo smartphone a basso budget è servito con tanto di dual camera

Degno erede dell’Infinix Smart 3 Plus e del Infinix Smart 2, arriva sul mercato il nuovo smartphone di fascia bassa del colosso cinese Transsion Holdings che, brandizzato come spesso accade dallo spin-off Infinix, in veste di Smart 4, prosegue nel presidiare il mercato dei paesi emergenti a partire, nel caso specifico, da quello indonesiano.

Infinix Smart 4 ha un telaio (167 x 76 x 8.3 mm) più che sufficiente ad alloggiare una batteria da 4.000 mAh che, pur caricata (a 5V/1.2A) solo mediante una comune microUSB 2.0, vanta 3 giorni d’autonomia in stand-by, tradotti in un più realistico giorno intero in uso medio. La foggia allungata, inoltre, abilita all’inclusione, entro cornici laterali esigue e con un notch waterdrop in alto, di un display LCD IPS da 6.6 pollici, con risoluzione HD+ e il 90% di screen-to-body ratio.

La selfiecamera, da 8 megapixel (5 reali, con fuoco fisso) supporta il Face Unlock che, assieme allo scanner biometrico posteriore, presidia la sicurezza del device, col retroscocca chiamato ad ospitare anche una dual camera, da 13 (8 reali) + 2 megapixel, supportata dalla Dual AI nell’ottenimento di foto sempre nitide nei dettagli, nel conseguimento dello scatto migliore, e nella resa degli scatti notturni, dell’effetto Bokeh, e delle riprese sportive (anche FullHD@30fps)

Centro nevralgico del nuovo Infinix Smart 4, provvisto di Dual SIM 4G/LTE, Wi-Fi n, Bluetooth LE (A2DP), GPS (A-GPS), e jack da 3.5 mm (con Radio FM), è il processore octacore (2.0 GHz) Helio A22, di MediaTek, qui posto in coppia con 2 GB di RAM e 32, espandibili via microSD (+256 GB), GB di storage locale.

Lato software, infine, il sistema operativo col quale l’Infinix Smart 4 è out-of-the-box (a pressappoco 67 euro, o 999 mila rupie indonesiane) è Android Pie 9.0, sotto l’interfaccia proprietaria XOS 5.5, in ragione della quale arriva (passando per un pulsante laterale dedicato) il supporto al concierge virtuale Google Assistant.