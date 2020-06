In arrivo i low cost di fascia medio-bassa Moto G Fast e Moto E (7a gen)

Motorola, brand da tempo controllato dal gruppo cinese Lenovo, ha ampliato il proprio portafoglio prodotti delle gamme di smartphone accessibili Moto G e Moto E, presentando negli Stati Uniti due nuovi telefoni intelligenti, oggetto di svariate indiscrezioni da diverse settimane, finalmente concretizzatesi negli esordienti Moto G Fast e Moto E7.

Moto G Fast (nella sola nuance bianca), comparso fugacemente in uno spot sul canale YouTube di Motorola, è una versione leggermente differenziata nelle dimensioni, e nell’hardware, con 3 GB di RAM e 32 GB di archiviazione locale (espandibile di ulteriori 512 GB), del già noto Moto G8, disponibile all’acquisto anche in Italia. Il display è un LCD da 6.4 pollici con un aspetto panoramico a 19:9 redatto secondo la risoluzione HD+, forato in alto a sinistra sì da ospitare la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0). Il retro, oltre a nascondere lo scanner per le impronte nell’oblò circolare col logo del brand M, allinea verticalmente a sinistra, con un modulo a goccia e gli altri due raggruppati in un semaforo assieme al Flash LED, i sensori della triplice fotocamera, da 16 (principale, f/1.7), 8 (ultragrandangolo da 118°, f/2.2), e 2 (macro, f/2.2, ingrandimenti a 2 cm) megapixel.

Animato dal processore Qualcomm Snapdragon 665, e con una batteria da 4.000 mAh (due giorni d’autonomia) a carica rapida (10W), il device in oggetto (da oggi in pre-order a 199.99 dollari, intorno ai 180 euro, con vendite a partire dal 12 Giugno), non si fa mancare, nel contesto di uno chassis idrorepellente, una porta microUSB Type-C, il supporto al Bluetooth 5.0, ed il jack da 3.5 mm per le cuffie cablate.

Sempre coadiuvato da Android 10, quasi puro a parte le ottimizzazioni del Moto Gametime (blocco notifiche e chiamate, stop alla luminosità adattiva, boost prestazioni e audio, scorciatoie a vari strumenti, abilitazione dello schermo intero) e le gesture delle Moto Experiences, il più inedito (nonostante lo spoiler web dell’operatore Verizon) Moto E (di 7a generazione) propone (dopo l’odierno pre-order, in vendita dal 12 Giugno, a 149.99 dollari, pressappoco 135 euro) un display LCD da 6.2 pollici, con risoluzione HD+ calibrata panoramicamente a 19:9, un notch a V nel quale risiede una selfiecamera da 5 (f/2.0), e cornici poco ottimizzate in ragione delle quali le dimensioni risultano piuttosto importanti (159.77 x 76.25 x 8.65 mm).

Il processore, un octacore (1.8 GHz, con litografia a 14 nanometri), scala al più modesto Snapdragon 632, supportato nell’imaging da una GPU Adreno 506 e, quanto a memorie, da 2 GB di RAM e da 32 GB di storage, espandibile via microSD. Il resto del volume interno alloggia una batteria da 3.550 mAh, caricabile via microUSB 2.0 con la normale velocità standard di 5W, ed un set connettivo che mette in successione una sola SIM, il GPS, il Wi-Fi, ed il Bluetooth 4.2.

Voltato, il Moto E7 conserva lo scanner per le impronte, mimetizzato nel logo circolare della grande M, ma sul fianco sinistro propone una dual camera verticale, da 13 (principale, f/2.0) + 2 (profondità, f/2.2) megapixel.