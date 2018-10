Immerso per 8 ore nel mare, l’iPhone ha continuato a funzionare dopo il ritrovamento

Siamo nel pieno dell’era degli smartphone impermeabili all’acqua e Apple è migliorata molto per quanto riguarda la resistenza all’acqua dei suoi iPhone. Quest’anno, con l’arrivo degli iPhone XS, è arrivata anche la certificazione IP68 e, su Reddit, è stato pubblicato un post che spiega quanto è accaduto ad un proprietario di uno di questi telefoni.

iPhone nel mare: ancora funzionante dopo ore

Il tutto, secondo quanto riportato dal post condiviso su Reddit, sarebbe cominciato da una remata di coppia: i due stavano passando una giornata in canoa e lui le avrebbe fatto la proposta di matrimonio la sera stessa. Tuttavia, non è andato tutto come previsto: la canoa, subito dopo che è salito il ragazzo, si è ribaltata e l’utente è andato a finire in acqua.

Proprio in quel momento, l’iPhone X è, logicamente, andato in acqua insieme al proprietario, ma il ragazzo si è accorto dell’accaduto solo dopo essere risalito. Immediatamente, ha tentato il recupero con attrezzature particolari, ma nell’immediato non è riuscito a recuperarlo. Poiché sott’acqua non c’era segnale, nemmeno l’applicazione “Trova il mio iPhone” funzionava e, dunque, i due fidanzati hanno proseguito la serata con la cena e la successiva proposta di matrimonio, tra l’altro accettata.

Nel frattempo, erano già passate otto ore e, poiché sera, si è verificata la bassa marea: questa era l’ultima possibilità di recuperare il telefono. Il telefono ha ripreso ad avere segnale, ed è stato facile ritrovarlo e recuperarlo. La cosa incredibile è che, con il 66% di batteria residua, il telefono risultava ancora perfettamente funzionante.

A quanto sembra, l’impegno mostrato nell’impermeabilità all’acqua, e non solo alle gocce, ha portato i suoi frutti: la proposta di matrimonio è stata accettata, e il telefono di ultima generazione è stato recuperato. Si può dire che tutto sia finito per il verso giusto.