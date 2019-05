Iliad pronta alla nuova rivoluzione: promozioni confermate e accordo per la rete 4G

Lo sbarco in Italia di Iliad ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per il mercato della telefonia mobile del nostro Paese, con i principali riverberi che si sono sentiti soprattutto rispetto alle proposte commerciali dei vari operatori presenti. La formula dell’offerta a costo contenuto di elevato traffico sia telefonico che di dati è stata infatti accolta con molto interesse dal pubblico, visto che 3 milioni di italiani hanno deciso di aderire alle varie promozioni che si sono susseguite nei mesi successivi all’avvio dell’attività.

D’altra parte, fino ad oggi nessun altro operatore era riuscito ad acquisire tanti clienti in un lasso di tempo così breve. Oltretutto, al fianco di una offerta di minuti e dati molto accattivante, la proposta commerciale di Iliad prevede che tutti i servizi accessori siano garantiti gratuitamente (si pensi ad esempio alla segreteria telefonica, alle chiamate internazionali verso molti Paesi e all’avviso di chiamata).

L’accordo per il potenziamento della rete 4G e le nuove promozioni

Stante il quadro appena delineato, il gestore transalpino non si sta certamente crogiolando su sé stesso. Se da un lato gli altri gestori presenti sul territorio italiano sembrano aver preso le misure (proponendo promozioni altrettanto aggressive per il cambio operatore), dall’altro lato resta il problema della qualità della rete (soprattutto per quanto riguarda la navigazione veloce).

Per cercare di ovviare alla situazione, Iliad ha quindi siglato un accordo con Inwit, che renderà presto disponibili nuovi ripetitori ai clienti, con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibile il 4G e di dare stabilità alle connessioni di rete. Oltre a ciò, si punta ad implementare la rete proprietaria e a rendere operativo l’accesso al 5G, visto l’esito positivo nelle recenti aste pubbliche di assegnazione delle nuove frequenze.

Nel frattempo, il gestore prosegue con le offerte commerciali che hanno decretato il grande successo di pubblico, a partire dalla promozione a 7.99 euro al mese (con 50 GB in 4G, minuti ed sms illimitati), mentre per chi utilizza solo le chiamate è disponibile l’offerta con telefonate ed sms no stop a 4.99 euro (con 40 mega di traffico web). Sullo sfondo resta, però, l’attesa per la convention parigina del prossimo 7 maggio 2019, quando potrebbe essere resa ufficiale una tariffa pensata ad hoc per il traffico 5G.