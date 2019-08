Iliad non consente più l’acquisto di un iPhone: tutti i prodotti sono dichiarati ‘indisponibili’

Da qualche mese a questa parte, Iliad ha reso disponibile l’acquisto di uno smartphone direttamente sul proprio sito ufficiale. Fino ad ora, però, gli unici smartphone acquistabili sono solo gli ultimi iPhone disponibili in commercio: si partiva dagli iPhone 7 ed 8 (eliminati dal catalogo lo scorso luglio) fino alla line-up presentata l’anno scorso e composta da iPhone XR, XS e XS Max.

Si tratta, ovviamente, di smartphone non proprio economici (e per questo sono sorte anche alcune proteste, soprattutto agli inizi quando era possibile procedere all’acquisto unicamente in una sola soluzione) e, nel corso dei mesi, non sono mai comparsi smartphone di altri produttori a prezzi certamente più ‘alla portata di tutti’. Al momento, però, Iliad inibisce l’acquisto di una qualunque variante dell’iPhone.

Iliad non permette l’acquisto degli iPhone: ipotesi

Da qualche giorno, senza alcun preavviso, non è possibile acquistare nessun iPhone sul sito ufficiale. Tutti i prodotti proposti da Iliad sono targati come “indisponibili” qualunque sia il colore, il modello e il taglio di memoria scelto. Tale indisponibilità prosegue anche nel momento in cui scriviamo questo articolo (potete verificarlo voi stessi recandovi presso la pagina dedicata).

Ciò potrebbe apparire, per certi versi, alquanto strano. Non si tratta, infatti, di un’indisponibilità di magazzino localizzata, ossia riguardante solo determinate varianti di iPhone (cosa che potrebbe tranquillamente accadere in caso di forti scontistiche, sebbene non sia questo il caso): sembra quasi che Iliad stia per ‘cambiare marcia’, come se volesse terminare questo servizio oppure come se volesse inserire nuovi smartphone a catalogo, magari più economici e più appetibili per la clientela.

Insomma, fino ad ora queste sono solo supposizioni assolutamente non certificate. Da parte dell’operatore telefonico, infatti, non è pervenuto alcun comunicato volto a spiegare tale indisponbilità. Ricordiamo che Iliad ha permesso l’acquisto di un iPhone sia mediante un’unica soluzione, versando interamente la cifra dovuta, sia per mezzo della rateizzazione (con 30 rate mensili oltre ad un anticipo iniziale variabile).