Huawei Y6s: ufficiale l’entry level con l’intelligenza artificiale pro foto

In vista del relativo esordio anche sul mercato italiano, a partire dalla prossima settimana, quando sarà acquistabile nelle nuance Orchid Blue Starry Black, ha ottenuto i crismi dell’ufficialità il nuovo smartphone di fascia medio-bassa Huawei Y6s, sostanzialmente evoluzione dello Huawei Y6 Pro presentato ormai un anno fa, a fine del Gennaio 2019.

Il nuovo Huawei Y6s ha un telaio (156.28 x 73.5 x 8 mm, per 150 grammi) con design frontale waterdrop (quindi a goccia, o U) e classico scanner biometrico posteriore per le impronte, circolare, posto al centro in una posizione facilmente raggiungibile.

La sezione computazionale delo Huawei Y6s prevede l’octa-core (2.3 GHz) MediaTek Helio P35 che, in veste di MT6765, lavora in coppia con la GPU PowerVR GE8320 settata da IMG a 680 MHz di clock frequency: la RAM arriva a 3 GB, mentre 32 ne conta lo storage, comunque incrementabile di 512 GB via microSD senza dover rinunciare al Dual SIM, visto lo slot a 3 posti.

Lato multimedia, il display, un pannello LCD IPS da 6.09 pollici, ha una risoluzione HD+ (283 PPI) estesa su un aspetto panoramico a 19.5:9, ed è sormontato da una selfiecamera a 8 (f/2.0, a fuoco fisso) megapixel, abilitata per il Face Unlock, mentre sul retro, in un angolo in alto a sinistra, sopra il Flash LED, campeggia una monocamera da 13 megapixel (f/1.8, autofocus), beneficiata dall’intelligenza artificiale quanto a riconoscimento delle scene (150) e delle fattispecie di oggetto (22) con annessi setting autoregolati quanto a colore e luminosità.

Mancante dell’NFC, il comparto connettivo dello Huawey Y6s (prezzato a 149.90 euro) annovera il jack da 3.5 mm, il Wi-Fi n monobanda (direct), il Bluetooth 4.2 con connessione a due fonti, il 4G/LTe cat.4, il GPS (A-GPS/BeiDou/Glonass), ed una microUSB: quest’ultima, però, è solo 2.0, e non carica rapidamente la batteria, da 3.020 mAh, tanto che la stessa impiega 3 ore per passare da 0 a 100 (carica completa), garantendo poi 22 ore di chiamate sotto rete 3G e ben 606 ore di stand-by 4G. Lato software, infine, lo Huawei Y6s sarà out-of-the-box con Android Pie, sotto EMUI 9.0, con i Google Mobile Services però inclusi e attivi.