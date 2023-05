Huawei Nova Y91: ufficiale lo smartphone entry level con 4G

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Direi che quello in questione non è male come smartphone 4G, sia esteticamente che come specifiche. Certo pesa come un macigno il fatto che ci si debba accontentare dell'ecosistema Huawei che, pur migliorato di molto rispetto agli esordi, non è ancora paragonabile a quello di Android. Bisogna vedere a che prezzo il prodotto arriva sul mercato?