Huawei Nova 11i: ufficiale già in Italia con eleganza e non solo

Nonostante il ban USA, Huawei continua a credere molto nel settore degli smartphone, come confermato dal varo anche in Italia del nuovo smartphone Nova 11s particolarmente attento al design, ma non solo.

Huawei Nova 11i ha un frontale con foro per la fotocamera anteriore e cornici molto sottili, pari lateralmente a 1 mm, che gli permettono di ottenere il 94,9% di screen-to-body per il display, un pannello LCD Full View da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2.388 x 1.080 pixel), refresh rate a 90 Hz, touch sampling a 270 Hz, modalità notturna, eye protect, ebook e regolazione della luce per un maggior comfort visivo. Non mancano anche gli algoritmi proprietari per il miglioramento delle immagini.

Lato fotografia, c’è una selfiecamera da 16 megapixel (f/2.2) con abbellimenti AI in fatto di levigatura della pelle e miglioramento dei tratti del viso. Dietro c’è una dual camera, con un sensore secondario da 2 megapixel per la profondità (f/2.4) e uno primario da 48 megapixel (f/1.8, sensore da 1/2 pollice, pixel binning 4-in-1 per pixel da 1,6 μm, scatti in formato RAW, video fino a 1.920 × 1.080 pixel). L’app fotografica comprende le funzioni Super Night Shot 2.0 (scatti più luminosi e nitidi di sera o con poca luce, postura e movimenti catturati in modo autentico) e AI Snapshot (algoritmo di tracciamento live del movimento che regola la velocità dell’otturatore per ottenere foto sempre nitide). Lato audio vi sono le ottimizzazioni Histen 8.1.

Sul versante elaborativo c’è il chipset octacore (2,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 680 con 12 GB di RAM e 128 GB di storage. L’assetto è sufficiente a eseguire EMUI 13 senza i servizi Google, ma con privacy center (monitora i dati sensibili presi dalle app e offre consigli proattivi), security center (protezione automatica dei pagamenti, scansione e rimozione dei virus), e senior mode (livelli di zoom per lo schermo, rimozione app che rasentano un pericolo di furto dati, ottimizzazioni per il touchscreen).

La batteria del Nova 11i, da 5.000 mAh, con SuperCharge Turbo a 40 watt (recupera il 60% in mezz’ora) e protezione della carica a 22 strati, in 10 minuti di carica rapida ottiene sino a 12 ore di telefonate, 2 ore di gioco, 6 ore di riproduzione video, e 23 ore di riproduzione musicale locale. L’array delle connettività prevede Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS (A-GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS), microUSB Type-C mentre, come sicurezza, troviamo uno scanner per le impronte digitali messo sul lato. Il prezzo, sullo store ufficiale, è di 279,90 euro ed è possibile parare via Klarna in 3 rate senza interessi.