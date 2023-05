Huawei Nova Y91: svelato il nuovo medio-gamma 4G con SoC Qualcomm

Nel mentre continuano ad arrivare notizie relative all’evento primaverile di Huawei, il medesimo brand cinese si è già portato avanti, listando ufficialmente sul suo sito istituzionale un nuovo smartphone, lo Huawei Nova Y91.

Huawei Nova Y91 misura 171.6 x 79.9 x 8.9 mm e ha un peso di 214 grammi: le colorazioni sono Starry Black e Moonlight Silver. Anteriormente il design ricorda lo Huawei Mate 50 Pro, con cornici sottili e una tacca: lo schermo adottato è un LCD TFT da 6,95 pollici, con risoluzione Full HD+, 90 Hz di refresh rate e 270 Hz di touch sampling. Viene supportata anche la funzionalità Always On Display, semplicemente nota come AOD. Passando al settore fotografico, davanti troviamo una selfiecamera da 8 megapixel con f/2.0: dietro c’è un grosso cerchio al centro in alto con una dual camera e il Flash composti in assetto stellato.

A comporre la doppia fotocamera sul retro c’è un sensore principale da 50 megapixel (f/1,8, PDAF, video a [email protected]) e uno secondario da 2 megapixel, per la profondità. L’applicazione fotografica supporta il Bokeh, le foto notturne, traccia e cattura il movimento via AI e consente di registrare contemporaneamente usando la fotocamera davanti e dietro. In ambito multimediale è d’uopo citare pure l’audio. Il suono è coinvolgente, sia in ragione di un “300% di volume in più” che di un doppio speaker stereo.

Di lato, si trova il pulsante di accensione che fa da scanner per le impronte digitali. Huawei Nova Y91 è mosso dal Qualcomm Snapdragon 680, un chipset octacore in cui spiccano i 4 core Cortex-A73 da 2,4 GHz mentre il risparmio energetico si ottiene quando operano i 4 core efficienti Cortex-A53 da 1,9 GHz: la GPU è una Adreno 610. Le combinazioni di memoria, RAM e storage, sono due, rispettivamente da 8 GB+128 GB e 8 GB+256 GB. Come prezzi, la versione con 128 GB di storage costa 799 yuan (circa 238 euro), mentre quella da 256 GB richiede 1.999 yuan (circa 264 euro).

Per lo Huawei Nova Y91 è stata prevista un’enorme riserva di energia, pari a 7.000 mAh, con la batteria che a carica completa assicura sino a 29 ore di riproduzione video locale: non manca la carica rapida, a 22,5 W, via Type-C. Come connettività, ci sono il Bluetooth 5.0 (A2DP) LE, il Wi-Fi ac dual band (direct, hotspot), il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS) e il 4G. Sopra Android, si trova l’interfaccia EMUI 13.