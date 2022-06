Huawei alza il sipario sullo smartphone Enjoy 50 e sugli auricolari FreeBuds 5i

Ascolta questo articolo

Nel corso di un evento tenutosi nelle scorse ore in Cina, il marchio Huawei ha annunciato diversi prodotti su cui in precedenza aveva sollevato un notevole hype, a cominciare dallo smartphone Huawei Enjoy 50 e dagli auricolari Huawei FreeBuds 5i,

L’Enjoy 50 è uno smartphone il cui chassis (168,3 x 77,7 x 8,98 mm per 199 grammi per il peso) risulta calibrato in 3 colorazioni, ovvero in nero notte magica, blu cristallo di ghiaccio e bianco madreperla, applicate a un retro in finto vetro iperbolico dai suggestivi riflessi: il frontale palesa un display LCD IPS da 6.75 pollici, risoluto in HD+ (1600 × 720 pixel), secondo uno screen-to-body del 90.26%, con oscuramento intelligente, modalità ebook e, in un notch a goccia, una selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0), equipaggiata con un algoritmo che, in fase di scatto, ottimizza la luminosità e il tono della pelle.

Il retro, in un pillolotto bombato a sinistra, schiera invece, con un foro cieco che ingloba la scritta AI, una dual camera, con un sensore principale da 13 megapixel (f/2.0, night scene), e uno secondario da 2 megapixel per la profondità. La sezione audio può contare su un mini-jack da 3.5 mm. Lo scanner per le impronte digitali, presente, è montato sul frame laterale.

Sul piano elaborativo, opera, realizzato a 14 nanometri e abbinato alla GPU ARM Mali-G51 MP4, il processore octacore (2.0 GHz) proprietario HiSilicon Kirin 710A, usato anche in altri smartphone (es. nel Nova 8 SE 4G): combinando la RAM con lo storage (espandibile sino a 512 GB) si ottengono le combinazioni mnemoniche con cui il device esordisce sul mercato, sostanziate in 6+128 GB (1.299 yuan, 183 euro), 8+128 GB (1.499 yuan, 211 euro) e 8+256 GB (1.699 yuan, 239 euro). Tutte le versioni in questione, durante i pre-ordini appena iniziati, saranno scontate di 50 yuan (7 euro).

Nello Huawei Enjoy 50 la batteria, da 6.000 mAh, beneficia della ricarica rapida a 22.5W (3 ore di riproduzione video in 10 minuti), e assicura un’autonomia tale da dover caricare solo 2 volte a settimana il device. Dotato di Wi-Fi n, Bluetooth 5.1, GPS, Dual SIM, 4G, il device esordisce sul mercato col sistema operativo Harmony OS 2.0 (con pure mode per evitare l’installazione di “app canaglia” e con HyperTerminal).

Passando agli auricolari Huawei FreeBuds 5i, in pre-ordine a 599 yuan scontati a 499 (84-70 euro), si tratta di un modello in-ear true wireless a stanghetta, con unità molto leggere (4.6 grammi), impermeabili secondo il grado IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua, più compatte e arrotondate che in passato, disponibili nelle colorazioni nero, bianco, e violetto, coordinate con la custodia a saponetta, provvista di una finitura con effetto pietra in due casi.

Nonostante il range economico, all’interno, operano driver da 10 mm con bobina mobile, ed è supportata la cancellazione del rumore sino a 42 decibel (vs i 35 del modello precedente, FreeBuds 4i) mentre, durante le telefonate, entrano in gioco 2 microfoni per unità incaricati di neutralizzare i fruscii.

I controlli, migliorati, sono affidati al tocco delle stanghette, laddove – per la connessione – entra in gioco, anche col multi-dispositivo (due device connessi assieme), il Bluetooth 5.2 (con codec LDAC, sì da ottenere l’Hi-Res Audio), sul quale si può innestare una modalità a bassa (fino a 94 ms) latenza.

Grazie alla ricarica rapida, dopo 15 minuti di rabbocco, i FreeBuds 5i guadagnano 4 ore di riproduzione: l’autonomia dei nuovi tws, di 7.5 ore senza riduzione del rumore, o di 6.0 ore con la stessa (grazie alle microbatterie da 55 mAh caricate in 60 minuti), invece, arriva, nelle stesse condizioni, grazie alla custodia (410 mAh, caricata in 110 minuti), rispettivamente a 28 e 18.5 ore.