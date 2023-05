HTC U23 Pro: ufficiale il medio-gamma adatto alla realtà mista

Nei giorni scorsi si è molto parlato di uno smartphone HTC e la speranza coltivata è stata che fosse un prodotto innovativo e di punta, che segnasse il ritorno del brand tra i grandi della telefonia smart visti i suoi passati fasti con alcuni modelli apripista della categoria. L’annuncio dello smartphone, col nome di HTC U23 Pro c’è stato, ma non ha del tutto rispettato le attese.

HTC 23 Pro ha un telaio (166,6 x 77,1 x 8,9 mm, 205 grammi) impermeabile secondo lo standard IP67 con un design non del tutto all’avanguardia, con un piccolo mento davanti, dove almeno c’è il foro in alto e non un notch a goccia. Il costruttore non ha osato molto in quest’ambito ove lo scanner per le impronte digitali non è celato sotto lo schermo, ma è classicamente posto di lato, nel pulsante di accensione. Dietro, ove in compenso c’è una multicamera, si trova una vaga reminiscenza degli ultimi top di gamma di Samsung.

Lo smartphone adotta un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+, secondo un rapporto d’aspetto a 20:9, con 120 Hz di refresh rate e la protezione del vetro Gorilla Glass Victus: per videochiamate e i selfie si usa la fotocamera anteriore, da 32 megapixel, con apertura f/2.45 e scansione del volto 2D. La succitata postcamera è quadrupla: il sensore principale – stabilizzato otticamente – è da 108 megapixel con f/1.7 ed è seguito da un ultragrandangolo (120°) da 8 megapixel con f/2.4. Ci sono poi due sensori ausiliari, ma non sono uguali. Quello per la profondità, con f/2.4, è da 2 megapixel ma quelle per le macro, con f/2.2, è almeno da 5 megapixel.

Il chipset è l’octacore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 che opera con 8 o 12 GB di RAM e con 256 GB di storage, espandibile via microSD. La sequenza della connettività è bella ampia vista la presenza di 5G, Dual SIM, Wi-Fi ax6, Bluetooth 5.2, modulo NFC per i pagamenti contactless, USB 3.0 Type-C, GPS (con Glonass, Galileo, BDS, Beidou), e jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono.

La batteria dell’HTC 23 Pro è da 4.600 mAh e supporta la carica rapida a 30W via cavo, quella wireless a 15W e quella wireless inversa. L’assetto complessivo consente di eseguire Android 13 con l’app Viveverse integrata per l’interazione col visore proprietario Vive XR Elite per la realtà mista.

I pre–ordini sono già partiti. La versione nero caffè da 8+256 GB sarà in spedizione dal 5 Giugno mentre quella in mousse bianco neve sarà in spedizione dal 18 Giugno: il prezzo, di 559 euro sarà comprensivo, sino al 4 Giugno, degli auricolari HTC True Wireless Earbuds Plus che, altrimenti, costerebbero a parte 84 euro.