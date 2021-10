Da HTC gli economici auricolari True Wireless Earbuds Plus con ANC

A una decina di giorni circa dal varo del suo ultimo paio di visori per la realtà virtuale, il brand taiwanese HTC ha ufficializzato, curiosamente nella famiglia di prodotti Vive, un paio di auricolari true wireless, gli HTC True Wireless Earbuds Plus, listati a partire dal 26 Ottobre nelle colorazioni nero intenso o bianco puro. Sul portale proprietario Vive.com del Regno Unito, il prezzo è di 69 sterline, circa 81 euro mentre, sullo store polacco X.com, il prezzo è di 379 zloty, circa 82 euro.

I nuovi e leggeri (5 grammi a unità) auricolari economici di HTC adoperano la classica forma a stanghetta, invero appena accennata, per adattarsi bene alle orecchie in modo da non cadere: possono essere usati in coppia, per l’ascolto stereo, o da soli, visto che ogni unità ha i comandi touch esterni per gestire anche chiamate e riproduzione musicale, senza dimenticare il possibile uso durante l’attività fisica visto che i due auricolari godono dell’impermeabilità IPX5 contro sudore e schizzi d’acqua.

Grazie alla presenza di due microfoni su ciascuno degli auricolari, i tws HTC True Wireless Earbuds Plus beneficiano della riduzione del rumore, ENC (sino a 27 dB) durante le chiamate e, durante le stesse e l’ascolto musicale, della cancellazione attiva del rumore, ANC, anche se ciò ovviamente impatta sull’autonomia. Nello specifico, nel caso dell’uso per le telefonate, gli HTC True Wireless Earbuds Plus promettono 4 ore di funzionamento con ANC attiva, che salgono a 4.5 ore facendo a meno dell’ANC.

Nel contesto d’uso dell’ascolto musicale, ove l’autonomia totale è di circa 24 ore, l’utente potrà rosicchiare qualcosa di più nelle medesime situazioni d’uso: attivando l’ANC le microbatterie da 45 mAh contenute nelle due unità offriranno un’autonomia di 4.5 ore, che salirà a ben 5.5 ore senza la tecnologia che isola dai rumori ambientali per permettere di immergersi nella propria musica, ovviamente attinta dalla sorgente connessa via Bluetooth 5.0 (codec AAC, A2DP, profili HFP, AVRCP).

La custodia (48 grammi), ellissoidale, schiacciata, con 3 LED di stato sul davanti, contenente 500 mAh di riserva energetica caricabile via microUSB Type-C, promette aggiuntive 86 ore di stand-by.