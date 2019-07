HTC svela in anticipo i 4 nuovi smartphone Wildfire, con qualche primizia sulle specifiche

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Quasi sicuramente, si tratterà di una sorte di pre-annuncio, come ormai sempre più spesso capita ai brand cinesi: alcune specifiche, in particolare delle connettività, vanno completate, e sarebbe interessante sapere se i modelli in questione, di cui si auspica l'arrivo anche in Europa, avranno particolari funzionalità lato software, tenuto conto che HTC, con la serie U, in tal senso ha innovato non poco. Tra l'altro, i nomi registrati il mese scorso erano una decina, mentre i modelli comparsi in Russia sono solo 4: gli altri 6?