Hotwav R5: ufficiale il rugged tablet con batteria monstre da 15.600 mAh

Dopo lo smartphone corazzato T5 Pro dello scorso Maggio, il marchio cinese Hotwav specializzato in dispositivi rugged, ha annunciato un nuovo tablet resistente, il modello Hotwav R5 destinato a essere una versione depotenziata dell’Hotwav R6 Pro.

Hotwav R5 (252,5 x 168,5 x 15,5 mm per 960 grammi) è previsto nelle colorazioni grigia e arancione: in realtà ambedue sono della stessa tonalità, con la seconda versione che ha delle strisce verticali arancio. Dietro, è sempre presente uno stand removibile che aiuta a tenere il device in posizione quando si fruisce un contenuto. Come in precedenza, permangono le certificazioni di impermeabilità IP68 e IP69K e quella di resistenza a urti, cadute e condizioni estreme MIL-STD-810H.

Lo scanner per le impronte digitali è assente, ma alla sicurezza l’Hotwav R5 provvede con la scansione del viso. Il display è formato da un pannello LCD IPS da 10.1 pollici con 1280×800 pixel di risoluzione e 149 PPI di densità, ovviamente touch ma con un refresh rate di appena 60 Hz. In compenso, è supportata la modalità di uso con i guanti. La fotocamera anteriore per le videochiamate è da 16 megapixel (via sensore Samsung ISOCELL 3P3), ed è posta in orizzontale sul lato lungo di destra.

Sul retro, un semaforo verticale ospita il Flash LED e un’altra fotocamera da 16 megapixel (via sensore Samsung ISOCELL 2P7 da 1/3.06″ con 82% di FOV, f/2.0 e autofocus), per scatti sufficienti in buone condizioni di illuminazione ambientale.

Il chipset scelto per il tablet Hotwav R5è meno performante ma comunque obsoleto quanto il MediaTek Helio P60 visto sul precedente Hotwav R6 Pro. Si tratta dell’octacore (2,0 GHz) MediaTek Helio P22, con GPU PowerVR GE8320. La RAM e lo storage si dimezzano, scendendo rispettivamente a 4 e 64 GB, ma è possibile guadagnare fino a 1 TB di archiviazione aggiuntiva tramite microSD, rinunciando alla seconda SIM, visto che lo slot è ibrido.

Tra le connettività, spiccano il Wi-Fi dual band, il 4G LTE, e il GPS (GLONASS, BeiDou). La batteria, ricaricabile non troppo velocemente, a 20W, raggiunge la ragguardevole capienza di 15.600 mAh che assicura 900 ore di stand-by, 20 ore di chiamate o musica, 18 ore di gaming o video. Per il sistema operativo il costruttore si è orientato sul rodato Android in versione 12. Il prezzo, secondo lo store, si aggira online tra i circa 180 e i 200 euro.