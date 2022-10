Honor X6s: praticamente un Honor X6 ma col doppio dello storage

Ascolta questo articolo

A poche settimane dalla presentazione dell’Honor X6, il noto brand cinese ha annunciato, in Perù, una sua leggerissima evoluzione, l’Honor X6s, disponibile nelle colorazioni Silver e Blue al prezzo di 699 sol peruviani, pari a circa 181 euro al cambio attuale.

Frontalmente, lo chassis (63,66 × 75,13 × 8,68 mm, per 194 grammi) dell’Honor X6s reca un notch a goccia d’acqua: il frame laterale è leggermente curvo mentre il retro, leggermente somigliante agli iPhone, reca un bumper in alto a sinistra, leggermente in rilievo. A destra si trova il bilanciere del volume e il tasto di accensione che fa da scanner per le impronte digitali mentre, a sinistra, si trova lo slot per le due SIM e la microSD cui è dedicato uno spazio a se stante. In basso, si trova lo speaker mono, il mini-jack da 3.5 mm e, in mezzo, la microUSB Type-C.

Nell’Honor X6s il display è un pannello LCD TFT da 6.5 pollici, con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e un refresh rate a 60 Hz. La selfiecamera è da 5 megapixel, con f/2.2: la coverback in plastica alloggia una tripla fotocamera in cui i due sensori accessori da 2 megapixel, rispettivamente per profondità e macro, operano in soccorso del sensore primario da 50 megapixel (f/1.8, stabilizzazione elettronica, video girati sino a 1080p a 30 fotogrammi al secondo).

Il processore octacore MediaTek Helio G25 ottiene un sufficiente multi-tasking dai 4 GB di RAM, con solo qualche perdita di frame sui giochi più esigenti (es. Call of Duty: Mobile): lo storage, come visto espandibile, arriva a 128 GB, il doppio della capienza del modello base originario. Sul piano energetico, l’Honor X6s ottiene 5.000 mAh di batteria, caricabile a 10W: secondo alcuni utenti, in mezzora si ricava una carica del 20% dell’energia totale prevista dal dispositivo.

Provvisto delle connettività Wi-Fi ac, GPS, 4G LTE, Bluetooth 5.1 ed NFC, l’Honor X6s è animato, per quello che riguarda il software, da Android 12 sotto l’interfaccia MagicUI 6.1.