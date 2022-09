Honor X6: ufficiale lo smartphone medio-gamma low cost 4G con Android 12

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, silentemente, il brand cinese Honor ha messo in commercio, in alcuni specifici mercati, come l’Arabia Saudita e la Malesia, uno smartphone di fascia medio-bassa, rappresentato dall’Honor X6.

Il nuovo smartphone ha un telaio (163,66 × 75,13 × 8,68 mm per 194 grammi) redatto nelle colorazioni Ocean Blue (oggetto della copertina), Titanium Silver e Midnight Black: lo scanner per le impronte digitali, di tipo fisico, è presente ed è collocato di lato, sul magnifico frame perimetrico piatto, sapientemente occultato nel leggermente incavato pulsante per l’accensione-spegnimento di destra. Frontalmente, l’Honor X6 si presenta con un notch a goccia in alto e un leggero mento in basso: nel mezzo, secondo un rapporto panoramico a 20:9, si staglia il display.

Quest’ultimo, da 6.5 pollici, è un pannello LCD IFT da 1.600 per 720 pixel, quindi HD+, con un refresh rate di soli 60 Hz: la selfiecamera è da 5 megapixel, con apertura a f/2.2. Sul retro, capace di riprese a 1080p e di varie modalità (time lapse, panorama, ritratto), opera una triplice fotocamera che, secondo uno schema di design già visto sull’Honor X8 5G, prevede uno square con 4 fori, uno dei quali per il Flash LED e gli altri tre per i sensori fotografici.

Tra questi, spiccano quello principale da 50 (f/1.8) e i due secondari da 2 megapixel (di cui uno per le macro e uno per la profondità, da f/2.4). Lato audio, si ravvisa, tra le porte, la presenza del mini-jack da 3.5 mm.

Per il processore dell’X6, Honor ha scelto il modesto SoC con otto core Cortex-A53 (2.0 GHz per quattro prestanti, 1.5 per quelli efficienti) MediaTek Helio G25 provvisto della GPU PowerVR GE8320 di IMG: la RAM, da 4 GB, si sposa di volta in volta con 64 o 128 GB di storage, a seconda della configurazione che vede, però, lo spazio di archiviazione sempre espandibile di massimo 1 TB ulteriore via microSD. La batteria, da 5.000 mAh, viene caricata a 10 watt via microUSB Type-C.

Le restanti connettività, oltre a quelle già citate, prevedono il Bluetooth 5.1, il GPS, il Dual SIM con 4G, il Wi-Fi ac e l’NFC per i pagamenti contactless. Animato da Android 12 sotto l’interfaccia Magic UI 6.1, l’Honor X6 parte in Malesia da 599 ringgit, ovvero da pressappoco 132 euro.