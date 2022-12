Honor X5: ufficiale lo smartphone low cost 4G con Android 12 Go Edition

Ascolta questo articolo

Honor, ha da poco lanciato il top gamma pieghevole Magic Vs e gli auricolari tws Earbuds 3i con ANC ma, a quanto pare, il marchio cinese ha ancora qualche novità in serbo per questo 2022 con vista sul 2023, avendo appena annunciato, nei colori Midnight Black, Ocean Blue e Sunrise Orange, lo smartphone Honor X5 in favore dei mercati del Medio Oriente e dell’Africa (MEA).

Honor X5 è sostanzialmente considerabile come una versione depotenziata (in memoria e fotografia) dell’Honor X6: di base, come perimetro misura 164,04 × 75,57 × 8,92 mm e pesa qualcosa come 193 grammi. Dimensioni a parte, comunque molto maneggevoli, il device ha una facciata anteriore classica, da smartphone di fascia bassa, ma non troppo: il mento si vede, ma non eccessivamente, e in alto c’è il notch a goccia d’acqua per la fotocamera frontale.

Passando alle specifiche, Honor X5 integra un display LCD IPS da 6.5 pollici, risoluto in HD+, a 1600 x 720 pixel, senza refresh rate accelerato, quindi a 60 Hz, con capacità di rendere 16 milioni di colori e il supporto a 10 tocchi. In tema di fotocamere, quella anteriore è da 5 megapixel, con apertura a f/2.2, mentre sul retro un elegante square un po’ in rilievo ospita, assieme al Flash LED, una sola fotocamera, da 8 megapixel, con apertura a f2.0 e autofocus. I video sono catturati a 1080p.

Sul piano elaborativo, lo smartphone mette in campo un chipset da circa 100mila punti su AnTuTu, ovvero l’octacore (2.0 GHz) MediaTek G25, con GPU PowerVR GE8320coadiuvato da 2 GB per la RAM e da 32 GB per lo storage (espandibile via microSD di 1 TB), sufficienti sì a supportare Android 12, ma solo in Go Edition. La batteria, da 5.000 mAh, si carica a 10W via microUSB tradizionale, assicurando 19 ore di visione di video online o 15 ore di navigazione sui di social media.

Nell’Honor X5 figurano poi le classiche connettività, tra cui il 4G, il GPS (GLONASS, BeiDou, Galileo), il Wi-Fi n, il mini-jack da 3.5 mm, e il Bluetooth 5.1. Non è presente uno scanner per le impronte digitali, con la sicurezza affidata alla scansione del volto.