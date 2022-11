Da Honor il top gamma pieghevole Magic Vs e gli auricolari tws Earbuds 3i con ANC

Ascolta questo articolo

Allo stesso evento con cui ha presentato gli smartphone della serie Honor 80, il medesimo brand cinese ha svelato anche l’erede del top gamma pieghevole di inizio anno, sostanziatosi nel nuovo Honor Magic Vs, che ha poi lasciato spazio sul palco agli auricolari Honor Earbuds 3i.

La scocca è composita: la parte esterna, in lega di magnesio, conferisce resistenza e riduce il peso dal 34%, mentre lo strato interno, in lega di titanio, porta a ridurre di un altro 20% (rispetto al modello primigenio) il peso che, infatti, si ferma a un totale di 261 grammi: le colorazioni sono 4, con quella in arancio che ha il retro in pelle vegana (267 grammi), mentre le restanti in vetro.

La cerniera, con montaggio a mortasa, è a zero ingranaggi, e dispone, rispetto alle precedenti 92, solo di 4 componenti: il costruttore ne elogia la fluidità di apertura e chiusura, la resistenza per 400mila aperture secondo TUV Rheinland e un 60% di precisione in più: all’esterno, certificato Certificazione VICO A +, opera uno schermo OLED da 6.45 pollici risoluto a 2560 × 1080 pixel secondo un rapporto d’aspetto a 21:9, con 120 Hz di refresh rate, dimmeraggio PWM a 1920 Hz, supporto allo spazio colore DCI-P3 e al’HDR10+, con 1200 nits di picco come luminosità, per una buona leggibilità in outdoor, protezione degli occhi con simulazione della luce naturale. La versione Ultimate Edition adopera uno schermo esterno in nanocristallino 3D.

Quello interno è un display OLED interno da 7.9 pollici, con risoluzione 2K+, 90 Hz di refresh rate e 900 nits di picco come luminosità, supporto completo (100%) al color gamut DCI-P3 e all’HDR10+. I display esterni e interni hanno un sensore fotografico da 16 megapixel. La fotocamera posteriore, con un sensore Flicker, è tripla, con un sensore principale da 54 (Sony IMX800), un telescopico (zoom ottico 3x, digitale 30x, stabilizzazione ottica) da 8, e un ultragrandangolo (122°) da 50 megapixel. Lato audio, vi sono due speaker simmetrici per un audio stereofonico: durante le riunioni, poi, si ha una modalità AI di riduzione del rumore: in più, non sono necessarie parole di wake-up essendovi una tecnologia di riconoscimento del respiro.

Protetto da uno scanner biometrico laterale, l’Honor Magic Vs offre sino a 10 ore di uso grazie alla batteria, da 5.000mah, con carica rapida (100% in 46 minuti, 47% in 15 minuti) a 66W via Type-C mentre, ai timoni di comando, vi è il processore Snapdragon 8+ Gen1: le versioni di RAM e storage sono da 8+256, 12+256 e 12+512 GB, prezzate rispettivamente a 7499, 7999, e 8999 yuan. Si arriva 10888 yuan con la versione Ultimate, che offre 16+512 GB, ed il supporto a un pennino con 2 ms di latenza. Il sistema operativo è sempre Android 13 sotto Magic OS 7.0.

Dulcis in fundo, una one more thing, gli auricolari con stanghetta Honor Earbuds 3i, prezzati a 449 yuan. Per tale cifra si hanno driver dinamici da 10 mm, cancellazione attiva del rumore sino a 32 decibel, due microfoni per ridurre il rumore nelle chiamate, e la capacità di connettersi a due dispositivi assieme. L’autonomia arriva a 10 ore grazie alla custodia, ed è presente anche la ricarica rapida che recupera il 40% di energia in 10 minuti.