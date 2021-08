Honor Tab V7 Pro: ufficiale il tablet top gamma con 5G anche per la produttività

Nello stesso evento che ha portato alla ribalta il tris di smartphone top gamma Magic 3, il marchio cinese Honor ha sfoggiato anche un tablet medio-gamma con ambizioni top, rappresentato dall’Honor Tab V7 Pro.

Il nuovo arrivato (per ora in Cina), effigia un corpo sottile (252,10 x 163,64 x 7,25 mm) con, tra cornici di appena 6.9 mm (da cui uno screen-to-body dell’86%, un display LCD da 11 pollici risoluto in a 2560 x 1600 pixel (cioè in 2.5K) che, dall’aspect ratio a 16:10, guadagna quell’11% in più sulla verticale, rispetto a un 16:9, che aiuta nella consultazione delle pagine web e dei documenti: in ogni caso, lato software, è stata implementata, per il multi-tasking, anche la possibilità di usare 4 app in contemporanea. Sempre in merito al display, i gamers apprezzeranno i 120 Hz mentre gli appassionati di serie e film magari in binge watching troveranno conforto nell’elevato contrasto (1500:1), nella luminosità adatta all’aperto (500 nits), nella densità di pixel per pollice (276 PPI), e soprattutto nel supporto alla gamma colore DCI-P3, senza contare il rispetto per la vista, come da certificazione TÜV Rheinland.

Sempre in ambito di intrattenimento multimediale, l’Honor Tab V7 Pro mette in campo due fotocamere posteriori, da 13 (principale) + 2 (macro) megapixel, una selfiecamera da 8 megapixel (f/2.2, grandangolare), e un array di 4 speaker stereo predisposte per le tracce immersive DTS:X Ultra.

Sul versante della produttività, il device è compatibile con un nuovo accessorio ad hoc, la Magic Pencil 2, che permette di scrivere anche inclinando la punta (stanti i 4.096 livelli di pressione riconosciuti), praticamente senza ritardo (8 ms), con conversione dello scritto a mano libera in testa e carica magnetica a contatto. A ciò si può aggiungere una nuova cover magnetica con tastiera (Honor Magic Floating Keyboard), caps da 1.3 mm di corsa, pulsante per convertire in testo il dettato vocale, touchpad con supporto alle gesture, e modalità PC (finestre affiancate, barra di navigazione, etc).

L’esordiente processore octacore (2,6 GHz) MediaTek Kompanio 1300T, munito di GPU Mali-G77 MP9, fa il suo esordio nell’Honor Tab V7 Pro che, in tema di RAM (LPDDR4X, con anche memoria virtuale) si avvale di 6/8 GB mentre, quanto a storage (espandibile via microSD di altri 512 GB), prevede i tagli da 128 e 256 GB: viste le prestazioni, è stato contemplato anche sistema di smaltimento termico a 7 strati. Provvisto di GPS (Galileo, Glonass, Beidou, GNSS), Dual SIM con anche il 4G e il 5G, di Bluetooth 5.1, NFC, e Wi-Fi 6 (la cui velocità può essere assommata a quella mobile via Link Turbo X), nell’Honor Tab V7 Pro la microUSB Type-C si incarica di veicolare, a 22.5W di SuperCharge, l’energia verso la batteria, da ben 7.250 mAh (che, purtroppo, impatta sul peso finale, di 485 grammi).

Animato da Android 11 sotto l’interfaccia Magic UI 5.0, cadenzato in varie colorazioni (Dawn Gold, Titanium, Dawn Blu), l’iterazione solo Wi-Fi da 6+128 GB è listata a 2.599 yuan (341 euro), mentre quella da 8+128 GB è prezzata a 2.799 yuan (368 euro) e quella da 8+256 GB a 3.299 yuan (433 euro). Optando anche per il 5G, la relativa variante da 8+256 GB sale a 3.699 yuan, pressappoco 486 euro.