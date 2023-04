Honor Pad V8: ufficiale il tablet Android di fascia semi alta

Honor, noto brand cinese nato da una costola di Huawei, ha ampliato il suo listino di brand ormai indipendente con la messa in campo di un nuovo tablet, il Pad V8, che può essere visto come la versione economica del Pad V8 Pro, del quale conserva alcuni punti fermi, qualificandosi come un tablet di fascia medio-alta.

Honor Pad V8 misura 252,1 x 163,6 x 7,35 mm e pesa 490 grammi. Davanti, le cornici, da 6.9 mm, permettono allo schermo di ottenere uno screen-to-body dell’86%: nello specifico, si tratta di un pannello panoramico in 16:10 di tipo LCD IPS da 11 pollici con risoluzione 2.5K (2.560 x 1.600 pixel), 120 Hz di refresh rate, supporto allo spazio colore DCI-P3, e modalità di protezione degli occhi. Uno dei due lati lunghi, quello di destra se tenuto in verticale, alloggia una fotocamera da 5 megapixel (f//2.2).

Dietro, con un design a ellisse, vi sono due sensori fotografici. Quello secondario è da 2 megapixel (f/2.4), mentre quello principale arriva a 13 megapixel (f/2.0). Passando all’audio, vi sono due microfoni e quattro speaker stereo certificati Hi-Res Audio e con supporto alle sonorità DTS:X.

Il chipset octacore (2,6 GHz) Dimensity 8020, un SoC Mediatek a 6 nanometri probabile rebrand del Dimensity 1100, si avvale della GPU ARM Mali-G77 MC9 che, rispetto alla precedente Mali-G76, ha il 40% di capacità di rendering in più nel gioco. La batteria è davvero capiente, con 7.250 mAh, sufficienti a garantire 15 ore di riproduzione video, per poi ricaricarsi rapidamente a 22.5W via microUSB Type-C. Tra le connettività, l’Honor Pad V8 annovera il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6, ma manca curiosamente della connettività mobile nonostante il chipset scelto abbia un modem per il 5G.

Compatibile con il pennino Magic Pencil 3 (visto che c’è un digitalizzatore sotto lo schermo) e con una tastiera Magic Keyboard, l’Honor Pad V8 adopera come sistema operativo Android 12, sotto l’interfaccia MagicUI 6.1 che porta in dote il tool Magic Ring (per mirrorare i contenuti da uno smartphone Honor o per fare da secondo schermo a un notebook dello stesso marchio). Come prezzi, nel mercato cinese oggetto dell’annuncio, Honor Pad V8 costa 1.899 yuan (circa 246 euro) per il modello da 8+128 GB, mentre quello da 8+256 GB viene 1.999 yuan (quasi 260 euro).